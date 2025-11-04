W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Erholung - Kursverluste an den Aktienmärkten stützen

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren Kursverlusten zu Wochenbeginn erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,64 Prozent.

Auch europaweit legten die Anleihen-Kurse zu. Staatsanleihen waren angesichts der schwachen Aktienbörsen als sichere Häfen gefragt, denn an den Märkten werden Warnungen wegen hoher Bewertungen lauter.

Ansonsten stehen am Dienstag keine marktrelevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Denn derzeit fallen die meisten Konjunkturdaten in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown./la/jsl/mis

