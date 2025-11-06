Deutscher Aktienmarkt zum Start unverändert erwartet

Nach einer Aufholjagd des Dax zur Wochenmitte dürfte der deutsche Aktienindex am Donnerstag auf der Stelle treten. Der XDax signalisiert eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn mit 24.050 Zählern einen nahezu unveränderten Start im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag.

Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich damit fortsetzen. Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der Dax bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

US-Börsen auf Erholungskurs

Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,5 Prozent höher bei 47.311 Punkten.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden. Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA.

Asiatische Märkte mit Gewinnen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den Märkten in den USA sorgte für etwas Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 1,4 Prozent zu.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,5 Prozent.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,01 –0,00 10-jährige Bundesanleihen 2,68 +0,00 10-jährige US-Anleihen 4,14 –0,01

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 63,77 +0,25 WTI 59,86 +0,26

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 51 (50,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 54 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 8 (8,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 17,70 (22,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 53,60 (49,10) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 31 (25) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 391 (392) DKK - 'BUY'

