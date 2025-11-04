W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Kursgewinne - Unsicherheit an Aktienmärkten stützt

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 112,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,54 Prozent.

Vor allem die Kursverluste am Aktienmarkt stützten die Anleihen etwas. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten. Vor allem beim Trendthema Künstliche Intelligenz wird eine Kurskorrektur befürchtet. Davon profitierten sie als sicher geltenden Staatsanleihe.

Es wurden keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Derzeit fallen die meisten Veröffentlichungen von Zahlen in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown. Ein Ende des Shutdowns ist bisher nicht in Sicht./jsl/he

