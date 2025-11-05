EQS-News: Royal Road Minerals kündigt nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot an

EQS-News: Royal Road Minerals Limited / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 5. November 2025) - Royal Road Minerals Limited. (TSXV: RYR) (OTCQB: RRDMF) (das "Unternehmen" oder "Royal Road") freut sich, ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") über bis zu 27.777.778 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") zu einem Preis von 0,18 CAD pro Aktie bekannt zu geben, das einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 CAD (das "Angebot") einbringen wird. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden die Stammaktien Käufern in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec und/oder anderen qualifizierenden Gerichtsbarkeiten gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der CSA Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten") zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots emittierten Stammaktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Es gibt ein Angebotsdokument für das Angebot, das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter https://www.royalroadminerals.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen hat außerdem Integrity Capital Group Inc. ("Integrity") beauftragt, in Verbindung mit dem Angebot als Vermittler zu fungieren, und kann im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die "Börse") Gebühren zahlen, die sich aus einer Barprovision von bis zu 6,0 % sowie 6 % in Form von Makleroptionsscheinen auf den Gesamterlös durch die von Integrity an das Unternehmen vermittelten Zeichner zusammensetzen. Das Unternehmen kann auch bestimmte angemessene Aufwendungen, die Integrity entstanden sind, bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 $ (ohne Steuern) erstatten.

Der Nettoerlös des Angebots wird für die Ausweitung der Bohrprogramme auf den Liegenschaften von Royal Road in Kolumbien und Saudi-Arabien verwendet, wie im Angebotsdokument näher beschrieben.

Der Abschluss wird voraussichtlich am oder vor dem 21. November 2025 erfolgen. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, so unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse.

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten bzw. an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung in den USA oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es zu einem Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Gerichtsbarkeiten kommen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

"Mit einem neuen strategischen Aktionär und einer größeren Sichtbarkeit unseres Portfolios ist Royal Road in der Lage, entschiedener als bisher voranzuschreiten", äußerte sich Tim Coughlin, President und CEO von Royal Road. "Die Genehmigungsfortschritte in Kolumbien bieten die Möglichkeit, wichtige Rechte zu konsolidieren und unsere Bohrungen bei Guintar fortzusetzen, wo das Unternehmen ein überzeugendes neues Porphyrsystem mit Gold, Kupfer und Silber entdeckt hat. Parallel dazu bereiten wir uns darauf vor, in Saudi-Arabien interessante neue Goldprojekte zu erkunden. Diese Finanzierung stellt einen positiven Wendepunkt für Royal Road zur rechten Zeit dar. Sie wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite zu vergrößern und unser Unternehmen effektiver darzustellen."

Über Royal Road Minerals:

Royal Road Minerals ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz und technischem Betriebszentrum auf Jersey, Kanalinseln. Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol RYR, an der OTCQB unter dem Symbol RRDMF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol RLU notiert. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, Expertenwissen und innovative Technologien für die Entdeckung und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen einzusetzen, die groß genug sind, um auch künftigen Generationen zugutezukommen, und dies mit modernen Techniken, mit denen minimale Auswirkungen auf die Umwelt und kein Nettoverlust an Biodiversität gewährleistet werden können. Die Explorationstätigkeit des Unternehmens findet derzeit in den Königreichen Saudi-Arabien und Marokko sowie in Kolumbien statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Royal Road Minerals unter www.royalroadminerals.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Sie beschreiben die Zukunftspläne des Unternehmens und die Erwartungen des Managements, dass ein angegebenes Ergebnis oder ein Zustand eintreten wird. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder geschäftlichen Entwicklungen des Unternehmens bzw. der Rohstoffbranche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnissen, Leistungen, Errungenschaften oder Entwicklungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten alle auf Annahmen beruhenden Angaben zu möglichen Ereignissen, Bedingungen oder Betriebsergebnissen, unter anderem über künftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen sowie Annahmen in Bezug auf behördliche Genehmigungen und erwartete Kosten und Ausgaben. Begriffe wie "planen", "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "vorhaben" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Darunter fällt aber auch uneingeschränkt jede Aussage über zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens, die sich als falsch erweisen könnten, gehören u. a. die Explorationspläne des Unternehmens.

Das Unternehmen warnt davor, kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie getätigt werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten positiven Ergebnisse der Geschäftspläne oder des Betriebs des Unternehmens erzielt werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, gehören u.a.: wirtschaftliche Marktbedingungen, erwartete Kosten und Ausgaben, behördliche Genehmigungen und andere Risiken, wie jeweils in den Einreichungen des Unternehmens bei Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen oder anderen Behörden aufgeführt. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Meinungen der Unternehmensleitung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Annahmen in Bezug auf diese Pläne, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Meinungen ändern.

Kontakt Royal Road Minerals Limitedinfo@royalroadminerals.com

+44 1534 887166

