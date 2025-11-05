Europas Firmen schlagen sich in Bilanzsaison besser als erwartet

Danzig (Reuters) - Die europäischen Unternehmen stehen nach der Hälfte der Berichtssaison besser da als erwartet, hinken den US-Konzernen aber hinterher.

Wie aus Daten des Finanzdienstleisters LSEG I/B/E/S am Mittwoch hervorgeht, sind die Analysten optimistischer geworden, was die Gewinne europäischer Firmen im dritten Quartal angeht: Sie erwarten nun einen Anstieg von im Schnitt 4,3 Prozent. Eine Woche zuvor hatten die Börsenbeobachter lediglich ein Plus von 0,4 Prozent bei den Gewinnen erwartet. Mehr als die Hälfte der im europäischen Index STOXX 600 notierten Unternehmen hat bereits Zahlen vorgelegt.

Die Erwartungen an die US-Firmen liegen allerdings deutlich höher: Für die Mitglieder des US-Index S&P 500 wird den Daten zufolge ein Gewinnwachstum von 13,8 Prozent prognostiziert. Von den US-Unternehmen, die bereits berichtet haben, übertrafen mehr als 80 Prozent die Analystenschätzungen – die höchste Rate seit vier Jahren. Im europäischen STOXX 600 schafften dies hingegen nur 55,3 Prozent. Dazu gibt es innerhalb Europas große Unterschiede: Während für polnische Unternehmen ein Gewinnplus von 65 Prozent erwartet wird, dürften die Gewinne in Dänemark und Norwegen um 20,8 und 14,9 Prozent sinken.

Gleichzeitig trübte sich der Ausblick für die Umsätze europäischer Unternehmen ein. Hier wird nun ein Rückgang von 0,9 Prozent erwartet, nachdem in der Vorwoche noch ein Minus von 0,1 Prozent prognostiziert worden war. Dies bestätigt einen Trend, der sich in fünf der letzten sechs Quartale zeigte: Zunehmend setzen die Konzerne auf Einsparungen und Umstrukturierungen, um sinkende Einnahmen in einer mauen Konjunktur auszugleichen.

(Bericht von Javi West Larrañaga, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)