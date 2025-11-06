App Lovin glänzt mit KI-Wachstum – und was bei Zalando passiert

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Zalando – Umsatz hoch, Gewinn schwächer

Die Modeplattform Zalando zeigt deutliches Wachstum und steigende Reichweite. Doch beim Ergebnis lohnt ein genauer Blick. Was bedeutet das für die strategische Neuausrichtung?

ELF Beauty – Markenpower trifft Kostendruck

Die Übernahme treibt das Produktportfolio von ELF Beauty voran, aber die Margen geraten unter Spannung. Wie bewertet der Markt den neuen Mix aus Wachstum und Belastungen?

App Lovin – KI als Wachstumsmotor

Rasanter Umsatzanstieg durch algorithmische Werbetechnik. Wie nachhaltig ist dieses Modell – und was bedeutet die hohe Profitabilität für die Story von App Lovin?