Märkte heute 06.11.2025
App Lovin glänzt mit KI-Wachstum – und was bei Zalando passiert
onvista · Uhr
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Zalando – Umsatz hoch, Gewinn schwächer
Die Modeplattform Zalando zeigt deutliches Wachstum und steigende Reichweite. Doch beim Ergebnis lohnt ein genauer Blick. Was bedeutet das für die strategische Neuausrichtung?
ELF Beauty – Markenpower trifft Kostendruck
Die Übernahme treibt das Produktportfolio von ELF Beauty voran, aber die Margen geraten unter Spannung. Wie bewertet der Markt den neuen Mix aus Wachstum und Belastungen?
App Lovin – KI als Wachstumsmotor
Rasanter Umsatzanstieg durch algorithmische Werbetechnik. Wie nachhaltig ist dieses Modell – und was bedeutet die hohe Profitabilität für die Story von App Lovin?
