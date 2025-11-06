W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 11:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Sebastian C.
Nachname(n):Schulte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,99 EUR6.392,00 EUR
7,99 EUR93.483,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,9900 EUR99.875,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

06.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet:www.deutz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101624 06.11.2025 CET/CEST






Deutz

