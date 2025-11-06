EQS-News: Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce



06.11.2025 / 09:50 CET/CEST

Anwendbare KI, sofort einsatzbereit: Mit dem Localization Agent und dem Business Intelligence Agent automatisiert Intershop zentrale E-Commerce-Aufgaben wie Übersetzungen und Reporting, damit Teams schneller agieren können, selbst wenn Ressourcen knapp sind.

Intershop Copilot for Merchants (Beta): Der KI-Assistent ist die zentrale Benutzeroberfläche zur dialogbasierten Steuerung aller Intershop-KI-Agenten.

Verbesserter Copilot for Buyers mit neuen Personalisierungsfunktionen: Präzisere Produktempfehlungen und Alternativvorschläge steigern den durchschnittlichen Warenkorbwert.

Jena, 6. November 2025 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat heute das Fall 2025 Release der Intershop Commerce Plattform vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf anwendbarer künstlicher Intelligenz (Practical AI), die echten, messbaren Mehrwert für E-Commerce-Teams liefert.

Herzstück des Releases sind zwei neue KI-Agenten, die reale Herausforderungen im E-Commerce lösen: Der Intershop Localization Agent übersetzt Produktinhalte in mehr als 25 Sprachen – schnell, präzise und kosteneffizient. So können Händler neue Märkte deutlich schneller erschließen und Übersetzungskosten drastisch senken. Der Intershop Business Intelligence Agent gewährt Einblicke in wichtige Commerce-Kennzahlen und Markttrends. Innerhalb von Sekunden erstellt er aussagekräftige Diagramme und Dashboards und liefert damit eine fundierte Basis für datengetriebene Entscheidungen – insbesondere für kleinere E-Commerce-Teams ohne eigenes BI-Know-how.

Ergänzend dazu führt Intershop mit dem Fall 2025 Release den Intershop Knowledge Agent ein, der auf Abruf Expertenwissen aus der Intershop Knowledge Base bereitstellt. So verkürzen sich Supportwartezeiten und Business-Anwender können Plattformfunktionen schneller konfigurieren.

„Wir haben am Markt einen großen Bedarf an KI-Copiloten und Agenten beobachtet, die alltägliche E-Commerce-Herausforderungen lösen, ohne aufwändige Planung, Konfiguration oder Integration zu erfordern“, sagt Nils Breitmann, Senior Director Artificial Intelligence bei Intershop. „Mit diesem Release ermöglichen wir unseren Kunden, KI-Agenten gezielt einzusetzen und unmittelbar Resultate zu erzielen.“

Zusätzlich zu den neuen KI-Agenten umfasst Intershops Fall 2025 Release auch den Intershop Copilot for Merchants, der als Beta-Version zunächst ausgewählten Kunden und Partnern zur Verfügung gestellt wird. Als Steuerzentrale für Intershops KI-Funktionen ermöglicht der Copilot, komplexe Aufgaben mit einfach formulierten Sprachbefehlen anzustoßen. Er delegiert sie an autonome Agenten, die Routineaufgaben auf der Plattform übernehmen, darunter die Erstellung von Produktinhalten, Übersetzungen oder Business-Analysen. Aktuell bietet der Copilot Zugriff auf den Localization Agent, den Business Intelligence Agent und auf den bereits zuvor eingeführten Product Content Agent. Perspektivisch wird der Copilot seine Fähigkeiten weiter ausbauen und noch komplexere Workflows über mehrere Agenten hinweg koordinieren können.

„Die Marktdynamik und die durch Innovationen getriebene technische Komplexität stellen B2B-Großhändler und Hersteller zunehmend vor kommerzielle Herausforderungen. Insbesondere stehen sie unter Zeitdruck, die für sie relevanten KI-Anwendungsfälle so schnell wie möglich auf ihr E-Commerce-Geschäft zu übertragen“, sagt Markus Dränert, CEO von Intershop. „Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln des E-Commerce grundlegend, bietet aber gleichzeitig enorme Chancen. Wir bereiten unsere Kunden auf diese Zukunft vor – mit Agentic-Commerce-Lösungen, die schon heute helfen, Kernprozesse zu automatisieren und Kosten entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette zu senken.“

Kontinuierliche Weiterentwicklungen bestehender Copiloten und Agenten sind ein zentraler Bestandteil der Intershop Innovation Roadmap. So verfügt der Intershop Copilot for Buyers, der erstmals im Spring 2025 Release vorgestellt wurde, nun über ein besseres Verständnis von Kunden und deren Einkaufsbedürfnissen. Durch den erweiterten Zugriff auf Kontextinformationen wie Bestellhistorie und Produktkompatibilität kann er genauere Produktempfehlungen und passende Alternativen vorschlagen – und so den durchschnittlichen Warenkorbwert gezielt steigern.

Mit dem Fall 2025 Release bekräftigt Intershop seinen Anspruch, den hohen Anforderungen seiner Kunden und Partner an Resilienz, Agilität und operative Exzellenz gerecht zu werden. Komplettiert wird es durch zahlreiche Updates in den Bereichen Zahlungsabwicklung, Produktempfehlungen, Business-User-Tools, APIs und Self-Deployments.

Besuchen Sie die Intershop-Website, um mehr über das Fall 2025 Release zu erfahren oder eine Demo zu vereinbaren.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.

Intershop Pressekontakt:

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/de/presseportal



