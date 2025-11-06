EQS-News: SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal



Auftragseingang blieb im dritten Quartal mit 70,0 Mio. € weiterhin verhalten; erhöhte Dynamik für das vierte Quartal erwartet

Umsatz im dritten Quartal um 15,1 % auf 118,0 Mio. € und nach neun Monaten um 30,2 % auf 384,4 Mio. € gesteigert

Striktes Kostenmanagement hat erste positive Effekte gezeigt, konnte Rückgang der Brutto- und EBIT-Marge jedoch nicht verhindern

Garching, 6. November 2025– Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, bestätigt heute mit der Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 die bereits in der Ad-hoc-Mitteilung am 27. Oktober 2025 veröffentlichten Zahlen für den Zeitraum von Juli bis September.

Burkhardt Frick, CEO von SUSS, spricht von einem „insgesamt nicht zufriedenstellenden dritten Quartal“ und verweist auf einen Auftragseingang, der mit 70,0 Mio. € (Vorjahr: 84,0 Mio. €) noch „unter dem Niveau der Vorquartale“ lag. Das Segment Advanced Backend Solutions trug mit soliden 62,4 Mio. € erneut den überwiegenden Teil zum Auftragseingang bei – vor allem mit zahlreichen Bestellungen für Coater sowie mit Folgeaufträgen für temporäre Bonder und Debonder und UV-Projektionsscanner, die in der Herstellung von Hochleistungsspeicherchips und KI-Chipmodulen eingesetzt werden. Im Segment Photomask Solutions belief sich der Auftragseingang zwischen Juli und September 2025 lediglich auf 7,6 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €). In Summe nahm SUSS in den ersten neun Monaten Aufträge im Wert von 236,8 Mio. € entgegen (Vorjahr: 276,2 Mio. €). „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“, so Frick.

Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 118,0 Mio. € und lag damit 15,1 % über dem Vorjahreswert von 102,5 Mio. €. Gegenüber den Vorquartalen nahm das Umsatzvolumen in Folge des vergleichsweise niedrigen Auftragsvolumens im ersten Halbjahr 2025 erwartungsgemäß ab. Nach neun Monaten legte der Umsatz insgesamt um 30,2 % auf 384,4 Mio. € zu (Vorjahr: 295,3 Mio. €). Mit Wachstumsraten von 25,9 % (Advanced Backend Solutions) und 40,5 % (Segment Photomask Solutions) trugen beide Segmente zum bisherigen Wachstum bei.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg im bisherigen Jahresverlauf infolge des höheren Umsatzvolumens auf 137,9 Mio. € (Vorjahr: 116,8 Mio. €). Damit erzielte SUSS in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 eine Bruttomarge von 35,9 % (Vorjahr: 39,6 %). Im dritten Quartal erreichte die Bruttomarge mit 33,1 % (Vorjahr: 39,0 %) den bislang niedrigsten Wert des laufenden Geschäftsjahres. Die wesentlichen Gründe für die niedrige Marge waren ein Zusatzaufwand bei der Montage von Anlagen und die temporär erhöhte Ramp-up-Unterstützung bei Kunden für bereits installierte Tools, ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix und eine im Vergleich zu den Vorquartalen geringere Gesamtleistung. Diese Faktoren führten zu geringeren Beiträgen zur Fixkostendeckung. Hinzu kamen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei. Die EBIT-Marge betrug im dritten Quartal 10,5 % (Vorjahr: 16,9 %) und nach neun Monaten insgesamt 14,1 % (Vorjahr: 16,1 %). Maßnahmen zur Kostensenkung greifen – Vorstand prüft weitere Optionen

Mit einem strikten Kostenmanagement konnten die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung im dritten Quartal auf 27,3 Mio. € begrenzt werden, während die vergleichbaren Aufwendungen im zweiten Quartal noch bei 32,5 Mio. € lagen. Dazu Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS: „Wir gehen davon aus, die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung durch eine hohe Kostendisziplin auch im vierten Quartal unter dem Niveau von 30 Millionen Euro zu halten. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die kurzfristigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Kostenstrukturen dauerhaft zu verbessern. Deshalb prüfen wir derzeit zusätzliche Optionen.“

Auch im weltweiten Produktionsnetzwerk von SUSS wurden bereits kurzfristige Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt. „Wir haben im Sommer mit der Reduzierung flexibler Produktionskapazitäten begonnen, indem wir den Einsatz temporärer Arbeitskräfte verringert haben“, erläutert Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS.

Ausblick

Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2025 auf 276,1 Mio. €, wovon Tool-Bestellungen in Höhe von rund 140 Mio. € zur Produktion und Auslieferung im Geschäftsjahr 2026 vorgesehen sind. Auf Basis der gegenwärtigen Produktionsplanung geht das Unternehmen wie zu Jahresanfang geplant von einem Umsatz in einer Spanne von 470 bis 510 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 aus. Für die Bruttomarge wird seit der Prognoseanpassung am 27. Oktober 2025 nun eine Spanne von 35 bis 37 % und für die EBIT-Marge ein Korridor von 11 bis 13 % erwartet. „Wir müssen auch im vierten Quartal die finanzielle Zusatzbelastung durch den kürzlich eröffneten, neuen Produktionsstandort in Taiwan bewältigen“, so Dr. Cornelia Ballwießer. „Zusätzlich wird sich der Produkt- und Kundenmix im vierten Quartal nicht verbessern – auch deshalb nicht, weil sich vereinzelte Kundenprojekte mit überdurchschnittlicher hoher Marge in das Jahr 2026 verschoben haben.“

Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.

