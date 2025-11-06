Gold klettert deutlich und übersteigt 4.000-Dollar-Marke erneut

Der Preis für Gold hat die Marke von 4.000 US-Dollar am Donnerstag zurückerobert. In einem leicht schwächeren Börsenumfeld stieg der Preis einer Feinunze (31,1 Gramm) um rund ein Prozent auf 4.014 US-Dollar. In Euro gerechnet legte der Preis 0,74 Prozent zu.

Nach einem Lauf fast bis auf 4.400 US-Dollar war der Goldpreis Mitte Oktober deutlich abgestürzt. Die Aussicht auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China löste damals den größten Kurssturz an einem Handelstag seit einem Jahrzehnt aus. Seitdem gab der Goldpreis nach seiner starken Rally in diesem Jahr sukzessive nach und fiel Anfang November unter die Marke von 4.000 US-Dollar.

Inmitten der jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten, ausgelöst durch Bedenken um die hohen Bewertungen großer US-Aktien und Warnungen vor einer Korrektur der Kurse durch US-Bankenmanager, holte das Edelmetall nun einen kleinen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Gold gilt traditionell als "sicherer Hafen", wenn Risikoanlagen wie Aktien unter Druck geraten.