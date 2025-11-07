EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
07.11.2025 / 07:21 CET/CEST
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2025_2026.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2025_2026.pdf
07.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
