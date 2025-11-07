EQS-News: STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2025

EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2025



07.11.2025 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2025

Entgegen lieferkettenbedingter Produktionsunterbrechung Steigerung des Konzernumsatzes 9M/2025 um währungsbereinigt +2,5% (nominal: +1,5%) auf 175,6 Mio. € (9M/2024: 173,0 Mio. €)

Skaleneffekte sowie prognostizierte höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze lassen deutlich verbesserte Ergebnisdynamik im vierten Quartal 2025 erwarten

Anhaltend hohe Dynamik und starke Nachfrage nach Entwicklungskooperationen im Bereich Systemlösungen; neue Partnerschaften initiiert

Ausblick 2025: Konzernumsatz währungsbereinigt in etwa auf Vorjahresniveau sowie unteres Ende des Prognosekorridors für adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% erwartet

Birkenfeld, 7. November 2025

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M|2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 30. September 2025 bekannt.

WESENTLICHE KENNZAHLEN1

in T€ 9M/2025 9M/20242 Veränderung Q3/2025 Q3/20242 Veränderung Umsatzerlöse 175.588 172.958 +1,5%

(wb: +2,5%) 56.998 60.267 -5,4%

(wb: -3,4%) Adj. EBITDA 24.235 26.623 -9,0% 8.165 9.197 -11,2% Adj. EBITDA-Marge (%) 13,8 15,4 -160 bp 14,3 15,3 -100 bp Adj. EBIT 12.824 15.149 -15,3% 4.337 5.269 -17,7% Adj. EBIT-Marge (%) 7,3 8,8 -150 bp 7,6 8,7 -110 bp Adj. Konzernergebnis 7.104 8.434 -15,8% 2.126 2.831 -24,9% Adj. Ergebnis je Aktie (€) 0,58 0,69 -15,9% 0,17 0,23 -26,1% Ergebnis je Aktie (€) 0,34 0,39 -12,8% 0,13 0,06 +116,7%

Adj. = adjustiert / bp = Basispunkte / wb = währungsbereinigt

1 Zahlen für 2025 wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Die Zahlen für 2024 wurden zusätzlich um einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € in Verbindung mit dem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds adjustiert.

2 Rückwirkend angepasst gemäß IAS 8

„Trotz eines herausfordernden Umfelds kann STRATEC für die ersten neun Monate 2025 einen Anstieg beim Konzernumsatz vermelden. Getrieben durch handelspolitische Spannungen sind temporäre Unterbrechungen in den Lieferketten bei einigen Gerätelinien zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere die Versorgungslage bei einem bestimmten Magnettyp. Bereits im dritten Quartal führte dies zu Verzögerungen bei geplanten Systemauslieferungen. Auch das Produktionsvolumen im vierten Quartal 2025 wird durch diesen Sachverhalt negativ beeinflusst, sodass wir davon ausgehen, diese Lieferrückstände größtenteils erst im ersten Quartal 2026 aufholen zu können. Folglich haben wir unsere Prognose für die Umsatzentwicklung im Jahr 2025 leicht angepasst. Entgegen der nun erwarteten geringeren Skaleneffekte und eines weiterhin ungünstigen Währungsumfelds ist es jedoch erfreulich und bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs an Effizienzmaßnahmen, dass wir das untere Ende des Prognosekorridors für die adjustierte EBIT-Marge bestätigen konnten. Sehr zuversichtlich stimmt uns zudem die wieder anziehende Nachfrage und die gestiegene Entscheidungsbereitschaft unserer Kunden in Bezug auf neue Entwicklungskooperationen im Bereich Systeme. Unsere Innovationsstärke und hohe Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen es uns, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und die Chancen in einem anspruchsvollen Umfeld zu nutzen“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.

GESCHÄFTSVERLAUF

STRATEC konnte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 2,5% (nominal: +1,5%) auf 175,6 Mio.€ (9M/2024: 173,0 Mio.€) steigern. Der Umsatz aus Systemverkäufen bewegte sich dabei währungsbereinigt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Neben weiterhin flacher als üblich verlaufenden Anlaufkurven bei Neueinführungen kam es im dritten Quartal im Zuge handelspolitischer Spannungen zu Unterbrechungen in der Lieferkette und damit zu Lieferrückständen bei einigen Gerätelinien. Demgegenüber setzte sich die Stabilisierung der Nachfrage bei Gerätelinien, bei denen es im Nachgang der COVID-19-Pandemie zu Verwerfungen gekommen war, weiter fort. Der Umsatz mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien lag währungsbereinigt leicht unter dem hohen Niveau des Vorjahres. Hier machten sich im dritten Quartal 2025 ein volatiles Bestellverhalten sowie Logistikoptimierungen seitens der Kunden aufgrund der wechselhaften globalen Zollbeschränkungen bemerkbar. Der Umsatz mit Entwicklungs- und Dienstleistungen konnte hingegen im Zuge anhaltend hoher Entwicklungsaktivitäten und einer Vielzahl laufender Kundenprojekte im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden.

Das adjustierte EBIT für die ersten neun Monate 2025 beläuft sich auf 12,8 Mio.€ (9M/2024: 15,1 Mio.€). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die adjustierte EBIT-Marge damit um 150 Basispunkte von 8,8% auf 7,3% verringert. Ursächlich hierfür waren insbesondere Produktmixeffekte innerhalb des operativen Bereichs Systeme sowie ein im dritten Quartal 2025 temporär niedriger Anteil an hochmargigen Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich belasteten negative Währungseffekte die Margenentwicklung.

Das adjustierte Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2025 beläuft sich auf 7,1 Mio.€ nach 8,4 Mio.€ im Vorjahr. Hierbei waren im Vergleich zum Vorjahr ein verbessertes Finanzergebnis und ein Anstieg der adjustierten Steuerquote zu verzeichnen. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (unverwässert) beträgt 0,58€ (9M/2024: 0,69€).

Die Ertragszahlen für die ersten neun Monate 2025 wurden um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung 9M|2025 entnommen werden.

FINANZPROGNOSE

Wie bereits in der Mitteilung am 30. Oktober 2025 angekündigt, erwartet STRATEC im vierten Quartal 2025 bei einigen Gerätelinien temporäre Unterbrechungen in der Versorgung mit Vormaterialien. So haben sich insbesondere bei einem Magnettyp mit Verunreinigungen durch ausfuhrbeschränkte Seltene Erden (Anteil Seltener Erden in Höhe von 0,1% im betroffenen Fertigungslos) im Zuge handelspolitischer Spannungen Unterbrechungen in der Lieferkette ergeben. Vor diesem Hintergrund sind bereits im dritten Quartal 2025 Lieferrückstände bei Systemauslieferungen entstanden. STRATEC geht nicht davon aus, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen dieser Lieferrückstände sowie für das ursprünglich im vierten Quartal 2025 geplante Produktionsvolumen zu erhalten. Zudem zeigen sich aufgrund der globalen Zollkonflikte höhere Schwankungen im Kundenbestellverhalten und damit verbundene Logistikoptimierungen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 am 30. Oktober 2025 angepasst. STRATEC erwartet auf währungsbereinigter Basis einen Konzernumsatz in etwa auf Vorjahresniveau. Entgegen der prognostizierten niedrigeren Umsatzbasis sowie negativer Währungseffekte wurde das untere Ende des Prognosekorridors für die adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% bestätigt. Der erwartete unterjährige Anstieg der Profitabilität im vierten Quartal 2025 ist dabei auf Skaleneffekte, Effizienzmaßnahmen sowie höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

STRATEC geht auf Basis aktualisierter Planungen davon aus, dass die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Geschäftsjahr 2025 leicht unterhalb des ursprünglichen Prognosekorridors von insgesamt 8,0% bis 10,0% des Umsatzes liegen werden (2024: 7,1%).

PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNGEN

Auch im dritten Quartal 2025 hat STRATEC gemeinsam mit seinen Partnern zahlreiche Entwicklungsprojekte planmäßig weiter vorangetrieben und zusätzliche Kooperationsvereinbarungen auf den Weg gebracht. Die in den vergangenen Monaten beobachtete, zunehmende Entscheidungsbereitschaft der Kunden hinsichtlich Kooperationen im Bereich der Systementwicklung setzte sich weiterhin fort. So verzeichnet STRATEC unter anderem eine steigende Nachfrage nach Lifecycle-Transfers. Zudem suchen Kunden verstärkt nach Partnern, die die volle Verantwortung für Design, Fertigung und Lieferung über den gesamten Produktlebenszyklus übernehmen. Hintergrund sind kundenseitige Reorganisationsmaßnahmen, M&A-Aktivitäten und die strategische Fokussierung auf bereits am Markt etablierte Produkte. Hinzu kommen veränderte Marktbedingungen und wachsende Anforderungen in der Materialbeschaffung. Vor diesem Hintergrund konnte STRATEC jüngst eine Partnerschaft für ein am Markt etabliertes Hochdurchsatzprodukt im Bereich der Molekulardiagnostik initiieren.

Im dritten Quartal 2025 erfolgte zudem die Markteinführung des P780, eines Analysensystems der nächsten Generation der Marke Diatron im Bereich der klinischen Chemie. Um eine Vielzahl von Zielkunden zu bedienen, wurde der P780 für mittlere und größere Labore entwickelt und bietet eine innovative, skalierbare Lösung mit hoher Zuverlässigkeit.

PERSONALENTWICKLUNG

Die STRATEC-Gruppe beschäftigte zum 30. September 2025, unter Hinzurechnung der durch Personaldienstleister überlassenen Beschäftigten sowie der Auszubildenden, 1.420 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.462 Mitarbeiter). Im Vergleich zum Vorjahresstichtag entspricht dies einem Rückgang von 2,9%. Dieser Rückgang steht im Zusammenhang mit im Jahr 2025 fortgeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Ergebnisverbesserung.

QUARTALSMITTEILUNG 9M|2025

Die Quartalsmitteilung 9M|2025 der STRATEC SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/finanzberichte veröffentlicht.

TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST

Anlässlich der Veröffentlichung der finalen Zahlen für die ersten neun Monate 2025 findet heute, Freitag, 7. November 2025, um 14:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.

Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration

Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20251107 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.

ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com

07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: STRATEC SE Gewerbestr. 37 75217 Birkenfeld Deutschland Telefon: +49 (0)7082 7916 0 Fax: +49 (0)7082 7916 999 E-Mail: info@stratec.com Internet: www.stratec.com ISIN: DE000STRA555 WKN: STRA55 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2225406

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225406 07.11.2025 CET/CEST