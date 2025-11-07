EQS-PVR: grenke AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Stimmrechte aus den von der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG gehaltenen Aktien der grenke AG werden der als Komplementär-GmbH der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG fungierenden Grenke Vermögensverwaltung GmbH nicht mehr zugerechnet, da die bislang nach dem gesetzlichen Normalstatut organisierte Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG, in eine Einheitsgesellschaft, in der die KG sämtliche

Geschäftsanteile an der Komlementär-GmbH hält, umstrukturiert wurde. In der als Einheitsgesellschaft ausgestalteten Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG fungiert die Grenke Vermögensverwaltung GmbH nicht mehr als Muttergesellschaft der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG.