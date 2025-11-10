EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.11.2025 / 15:04 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

10. November 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 wurden insgesamt 212.411 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 04.11.2025 71.449 39,0942 2.793.241,50 Xetra 04.11.2025 58.046 39,0933 2.269.209,69 CBOE Europe (CEUX) 04.11.2025 12.786 39,0721 499.575,87 Turquoise Europe (TQEX) 04.11.2025 8.228 39,1101 321.797,90 Aquis Europe (AQEU) 05.11.2025 27.044 39,1025 1.057.488,01 Xetra 05.11.2025 25.713 39,1241 1.005.997,98 CBOE Europe (CEUX) 05.11.2025 4.765 39,0855 186.242,41 Turquoise Europe (TQEX) 05.11.2025 4.380 39,1134 171.316,69 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 212.411 39,0981 8.304.870,05

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.198.601 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com

