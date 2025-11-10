W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.11.2025 / 11:41 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 5

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November 2025 wurden insgesamt 87.510 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
03.11.2025XETR17.75842,8403 €760.758,05 €
04.11.2025XETR17.26742,5210 €734.210,11 €
05.11.2025XETR17.52942,3565 €742.467,09 €
06.11.2025XETR17.28843,1170 €745.406,70 €
07.11.2025XETR17.66843,0266 €760.193,97 €

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 441.043 Stück.


Essen, 10. November 2025

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
