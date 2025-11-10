EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.11.2025 / 11:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 5



Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November 2025 wurden insgesamt 87.510 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 03.11.2025 XETR 17.758 42,8403 € 760.758,05 € 04.11.2025 XETR 17.267 42,5210 € 734.210,11 € 05.11.2025 XETR 17.529 42,3565 € 742.467,09 € 06.11.2025 XETR 17.288 43,1170 € 745.406,70 € 07.11.2025 XETR 17.668 43,0266 € 760.193,97 €

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 441.043 Stück.



Essen, 10. November 2025

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

