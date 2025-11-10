IRW-News: Nicola Mining Inc.: Proben von Goldprojekt Dominion ergeben bis zu 113 Gramm / 3,65 Unzen Gold pro Tonne

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Proben von Goldprojekt Dominion ergeben bis zu 113 Gramm / 3,65 Unzen Gold pro Tonne

VANCOUVER, B.C., 10. November 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSXV: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass es die abschließenden Untersuchungsergebnisse vom Goldprojekt Dominion (Dominion Gold) erhalten hat. Das Unternehmen hat ein Update zu seinen Arbeiten im Jahr 2025 am 4. November 2025 bereitgestellt. Von allen fünf Erzgängen - von denen drei neue Entdeckungen sind - wurden Splitterproben genommen, um die Gehalte der freigelegten Erzgänge vor Beginn der Gewinnung zu messen (Abbildung 1).

Ein Probenahmeprogramm zielte die Freilegungen der neuen bei Erschließungsarbeiten entdeckten Erzgänge für die Sammelprobenahme von Erzgang Pit und Erzgang 16 an, um zu bestimmen, ob die neuen Erzgänge ausreichend hohe Goldwerte aufwiesen, um eine Einbeziehung in die Sammelprobe zu rechtfertigen. Insgesamt wurden neun Proben - einschließlich einer nicht einbezogenen Probe von taubem Gestein - vom Mine Manager Alan Raven und seinem Co-Manager Randy Mervyn am 6. und 7. Oktober entnommen.

Die Proben von Erzgang Pit sind denen der historischen hochgradigen Proben ähnlich. Die Beprobung von Erzgang Pit umspannt die 2,7 Meter des freigelegten Erzgangs plus eine innerhalb von Pit entnommene Panel-Probe des Erzgangs von 1x1 Meter. Der 5-Meter-Aufschluss wurde diesmal nicht beprobt, da er unter Wasser lag. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die hochgradige Mineralisierung in den Erzgängen und nicht für das gesamte Volumen des Materials, das für die Sammelprobe gewonnen wird.

Tabelle 1: Splitterprobenahmen bei den freiliegenden Erzgängen

Probe # g/t Au Oz / t Au Stelle Probenbereich

DC25-12 0,526 0,02 Erzgang West 2 m x 3 m

DC25-13 0,104 0,00 Erzgang West 3 m x 3 m

DC25-14 0,433 0,01 Erzgang Mid West 0,8 m quer über den zutage

tretenden

Erzgang

DC25-15 55,17 1,77 Erzgang Pit 1,5 m

DC25-16 29,25 0,94 Erzgang Pit 1,2 m

DC25-17 113,51 3,65 Erzgang Pit 1,0 m

DC25-19 37,2 1,20 Erzgang 16 1,4 m

DC25-20 9,4 0,30 Erzgang 16 East 1,6 m

Anmerkung: Karte siehe Abbildung 2 auf der nächsten Seite

Zu den wichtigsten Vermerken gehören:

- Alle Erzgänge bleiben in alle Richtungen offen.

- Erzgang West, Mid West und 16 East waren alle zuvor unbekannt.

- Der bislang unbekannte Erzgang 16 East wurde 40 Meter an der Oberfläche nachverfolgt, bleibt aber in alle Richtungen offen.

- Die Probe von Erzgang Pit umfasst die fünf Meter des zutage tretenden Erzgangs.

- Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Nicola eine wirtschaftliche Beteiligung von 75 % inne, woraufhin es 100 % von Dominion Gold besitzt.

Die Proben wurden in einem typischen Bereich einer jeden neuen Freilegung genommen, um besser den durchschnittlichen Gehalt der beprobten Erzgänge zu bestimmen. Die Beprobung wurde mit einem Hammer und Felsmeißel durchgeführt. Die Proben wurden in einen Polybeutel gepackt und außen mit einer Probennummer beschriftet, wobei die entsprechende Nummer auf ein Tape geschrieben und in den Probenbeutel gelegt wurde, der mit einem Binder verschlossen wurde. Die Proben hatten ein durchschnittliches Gewicht von je 2 bis 3,5 Kilogramm. Die Proben wurden dann vom Mine Manager, Alan Raven, zu seinem Wohnsitz befördert und an einem sicheren Ort aufbewahrt, bis sie am 30. Oktober an Paragon Geochemical Laboratory in Surrey, BC, verfrachtet und geliefert wurden, einem unabhängigen ISO 17025:2017-akkreditierten geochemischen Untersuchungslabor. Die Proben wurden verkleinert und vermahlen (Laborcode PREP) und dann mittels 2-Zyklus-PhotonAssayTM (Laborcode PA-AU02 Au) auf Gold untersucht. Die Analyseergebnisse der derzeitigen Freilegungen des Erzgangs West und Mid-West zeigen an, dass sie nicht über einen ausreichend hohen Gehalt verfügen, um in die Sammelprobe einbezogen zu werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81747/NicolaMining_101125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2. Aktuelle Karte von Goldprojekt Dominion (modifiziert gegenüber 2020, um neue Erzgänge und Probenahmestellen einzubeziehen; bitte beachten Sie, dass DC-25-18 eine Abraum-Probe war)

Eine bessere Darstellung dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/4873/273763_6529c675f4d4091c_001full.jpg

Herr Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., erklärte: Wir hatten erwartet, dass die Gehalte hoch sind, und die Untersuchungsergebnisse bestätigen diese Hoffnung deutlich. Das Ausmaß und die neuen Erzgangentdeckungen waren jedoch unerwartete aufregende Offenbarungen hinsichtlich des langfristigen Potenzials von Dominion. Während des Jahres 2026 werden wir uns sowohl auf die Sammelprobengewinnung als auch auf das bessere Verständnis des Projektumfangs konzentrieren.

Nicola gibt ebenfalls bekannt, dass es Talisker Resources Inc. eine Frist von 60 Tagen gegeben hat, wonach das Unternehmen kein Erz mehr zur Verarbeitung in seiner Merritt-Anlage annehmen wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

GESCHICHTE DES KONZESSIONSGEBIETS DOMINION CREEK

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek besteht aus neun Mineralclaims (55 Einheiten) mit einer Größe von insgesamt etwa 1.058 Hektar. Das Konzessionsgebiet wurde 1986 von der Noranda Exploration Company Ltd. vom Schürfer N. Kencayd erworben. Noranda führte anschließend geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen durch, die zu einer Vergrößerung des Landpakets führten. Zwischen 1987 und 1990 umfasste das Explorationsprogramm von Noranda eine kleine (20 Proben) geochemische Schlammprobenuntersuchung. Angesichts dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde eine größere geochemische Bodenuntersuchung (3.399 Proben) durchgeführt. Noranda brachte insgesamt 53 oberflächennahe Diamantbohrlöcher auf insgesamt 3.483,86 Metern (durchschnittliche Tiefe von etwa 65,7 Metern) nieder. Schürfgrabungen bei mehreren damit übereinstimmenden geochemischen Bodenanomalien mit Pb, Zn, Cu, Ag und Au führten zur Entdeckung mehrerer mineralisierter Quarzerzgänge.

Ein technischer Bericht Makepeace, D. K., 2003. Dominion Creek Project Technical Report for XMP Mining Ltd. Geospectrum Engineering, August 22.

über das Projekt Dominion Creek wurde am 22. August 2003 von Geospectrum Engineering fertiggestellt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in B.C. über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81747

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81747&tr=1

