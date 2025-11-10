Mögliches Ende des US-Shutdowns treibt Dax an - Hannover Rück überzeugt

Anzeichen für ein mögliches Ende des Regierungsstillstandes in den USA haben zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf eine Rally zum Jahresende wieder aufleben lassen. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der Dax 1,65 Prozent und schloss mit 23.959 Zählern. Es war der größte Tagesgewinn des deutschen Leitindexes seit drei Wochen.

Im sogenannten Shutdown, dem längsten der US-Geschichte, bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. Gelingt im Regierungsstreit eine Einigung, weicht Unsicherheit aus dem Markt. Konjunkturdaten können wieder veröffentlicht werden und Anleger bekommen ein besseres Bild von der Lage der US-Wirtschaft.

"Dass der Dax beziehungsweise jenseits des Atlantiks auch die Wall Street hierauf bullish reagieren, ist ein Zeichen von Stärke", schrieb Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Denn die jüngsten starken Schwankungen seien vor allem durch Trumps Androhungen einer erneuten Eskalation des Handelskonflikts mit China ausgelöst worden, nicht durch Sorgen rund um den Shutdown.

"Wenn wir nun auf eine Beendigung Aufschläge sehen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Aktien weiter stark sind". Das könne der Startschuss für eine Jahresendrallye ein.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Montag 1,21 Prozent auf 29.141 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,8 Prozent zu.

Hannover Rück legt nach Quartalszahlen zu

In der Berichtssaison machte in dieser Woche im Dax der Rückversicherer Hannover Rück den Anfang und überzeugte mit den Zahlen für das dritte Quartal und dem Ausblick. Die Papiere gewannen etwa 3,5 Prozent.

Commerzbank gewannen fast 6,6 Prozent, angetrieben von einer "Buy"-Empfehlung der Deutschen Bank. Die Anteile des Energietechnikkonzerns Siemens Energy profitierten mit plus 4,6 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies.

Salzgitter wird vorsichtiger: Aktie trotzdem deutlich im Plus

Der Stahlkonzern Salzgitter wird aufgrund der weiterhin schwachen Nachfrage vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Titel legten dennoch um circa 5,4 Prozent zu. Die neuen Ziele lägen in etwa im Rahmen der Erwartungen, hieß es aus dem Handel. Auch die Aussagen zum kommenden Jahr kamen gut an.

Den Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec verhalfen weitere Kaufempfehlungen, diesmal von Jefferies und der UBS, um gut 7,6 Prozent nach oben. Die Ende Oktober entstandene Kurslücke ist damit aber noch immer nicht geschlossen.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Hypoport verteuerten sich um knapp 4,2 Prozent. Hier kamen die Zuversicht des Unternehmens in puncto Geschäftsentwicklung 2026 gut an.

