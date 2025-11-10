W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

10.11.2025 / 14:59 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2025
     Kursziel:                  18,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: Auftragseingang stabilisiert sich, Ausblick auf 2026 verhalten positiv

Nynomic hat vergangene Woche über das dritte Quartal berichtet und die
Guidance aufgrund der schwachen Marktlage nochmals reduziert. Positiv fiel
hingegen der Auftragseingang aus, der nach der jüngsten Durststrecke
erstmals wieder auf ein solides Level zurückkehrte und zusammen mit der
Umsetzung des NyFit2025-Programms eine deutliche Steigerung des operativen
Ergebnisses im kommenden Jahr ermöglichen dürfte.

[Tabelle]

Top Line erwartungsgemäß schwach, Guidance reduziert: Der Umsatz ging im
Q3/25 auf 22,8 Mio. EUR zurück (-6,2% yoy), was vor dem Hintergrund des
anhaltend schwachen Marktumfelds sowie Lieferengpässen auf Kundenseite nicht
überrascht. Infolgedessen hat Nynomic die Umsatzprognose für 2025 auf 93-96
Mio. EUR gesenkt (zuvor: 100-105 Mio. EUR). Wir waren zuvor bereits
unterhalb der bisherigen Guidance positioniert und passen unsere Erwartungen
ebenfalls nochmals leicht nach unten an. Die Dynamik hat sich jedoch im
Vergleich zum H1 verbessert, was sich auch im ggü. dem Vorjahresquartal
deutlich gestiegenen Auftragseingang i.H.v. 27,9 Mio. EUR widerspiegelt. Die
Kundenstimmung hellt sich laut Vorstand vom niedrigem Niveau weiter auf und
dürfte bei anhaltender Verbesserung in 2026 erstmals seit 2 Jahren wieder zu
Top Line-Wachstum führen.

NyFit-Programm größtenteils abgeschlossen, Ergebniseffekte ab Q4 erwartet:
Das EBIT fiel infolge des Umsatzrückgangs in Q3/25 leicht auf 0,5 Mio. EUR
(Q3/24: 0,9 Mio. EUR). Die wesentlichen Maßnahmen des NyFit-Programms
(Anpassung Konzernstruktur, Personalrestrukturierung, weitere Synergien)
sind mittlerweile umgesetzt und dürften zu einem deutlich verbesserten Q4
führen. Der Vorstand erwartet dementsprechend ein deutlich positives
Schlussquartal, wenngleich die Guidance für das Gesamtjahr aufgrund des
schwachen dritten Quartals auf das untere Ende der Spanne gesenkt wurde.
Zölle bei Importen der US-Tochter führten ebenfalls zu einer finanziellen
Belastung, die sich laut Vorstand in 2026 jedoch deutlich verringern wird.

Ausblick 2026: Im kommenden Jahr erwarten wir eine deutliche Erholung des
operativen Ergebnisses. Nach dem Übergangsjahr 2025 dürfte das EBIT,
gestützt durch die annualisierten Einsparungen des NyFit-Programms i.H.v.
von rund 5 Mio. EUR p.a. (2025 nur in Q4 wirksam), den Verringerungen der
Zollbelastungen sowie ein höheres Bruttoergebnis aus steigenden Umsätzen,
auf rund 8,0 Mio. EUR ansteigen.

Fazit: Nynomic scheint auf einem guten Weg, um nach einem anspruchsvollen
Jahr 2025 wieder in den Wachstumsmodus zurückzukehren. Dabei sollten sich
die Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere im Ergebnis zeigen, welches
signifikant ansteigen dürfte. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 18,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e60c6f6fcc6ff0e8fdcd75918a63c9b7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2227048 10.11.2025 CET/CEST

