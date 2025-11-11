EQS-News: Brünn greift nach dem Weltraum: Lokale Innovatoren präsentieren tschechische Raumfahrtexzellenz auf Europas größter Raumfahrtausstellung

EQS-News: JIC / Schlagwort(e): Sonstiges

Brünn greift nach dem Weltraum: Lokale Innovatoren präsentieren tschechische Raumfahrtexzellenz auf Europas größter Raumfahrtausstellung



BRNO, Tschechische Republik, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Region Brünn, die einst für ihre Feinmechanik und Mikroelektronik bekannt war, hat sich zu einem der dynamischsten Zentren der europäischen Raumfahrt entwickelt. Mehr als 30 Unternehmen sind heute im Bereich der Satelliten- und Raumfahrttechnologien tätig und beschäftigen mehr als 400 Fachleute – eine Belegschaft, die innerhalb von drei Jahren um ein Viertel gewachsen ist. Mit Unterstützung der Innovationsagentur JIC, die den Business-Inkubator ESA BIC in der Region betreibt und Start-ups mit Finanzierungsmöglichkeiten zusammenbringt, vereint der Brno Space Cluster führende Akteure aus dem lokalen Ökosystem. Diese kollaborative Plattform bringt die tschechische Raumfahrtkompetenz nun auf die internationale Bühne: Space Tech Expo Europe in Bremen.

Auf der Messe präsentiert die Region Brünn das Spektrum ihrer Raumfahrtkapazitäten – von der Entwicklung von Satelliten und Antriebssystemen bis zur Verarbeitung von Daten in der Umlaufbahn. TRL Space wird sein neues CAVE-Satellitenausbringungsgerät vorstellen, Technologien vom TRAP-Satellitensystem bis hin zu einem Raumfahrt-Filament für den 3D-Druck präsentieren und neue Testeinrichtungen vorstellen, die in seinem Hauptsitz in Brünn gebaut werden. Zaitra bringt mit seiner Edge-Computing-Plattform SKAISEN Intelligenz in den Orbit. Die Plattform ist in der Lage, Satellitendaten in Echtzeit zu analysieren und den Nutzern auf der Erde verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Inpraise Systems konzentriert sich auf die nächste Generation von Elektropumpen für Raketentriebwerke, die gemeinsam mit NAMMO entwickelt wurden, während Groundcom mit seinem Ground Station-as-a-Service-Netzwerk eine nahtlose Satellitenkommunikation sicherstellt, die einen effizienten und flexiblen Betrieb weltweit ermöglicht.

Neben diesen Ausstellern vereint der Brno Space Cluster eine Gruppe von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die in den Bereichen Elektronik und Cybersicherheit, Werkstoffe und Prüftechnologien, wissenschaftliche Instrumentierung und Datenanalyse tätig sind – ein Beleg für die Fähigkeit der Region, die gesamte Wertschöpfungskette moderner Weltraummissionen abzudecken.

Die Kraft dieser Zusammenarbeit spiegelt sich in großen internationalen Projekten wider. Ein Konsortium aus Mitgliedern des Brno Space Cluster – TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic und SAWtronics – wurde von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt, um Elektronik für das VenSpec-H-Instrument für die EnVision-Mission zur Venus zu entwickeln und zu liefern. Der Auftragswert beträgt 2,6 Millionen Euro. Das Instrument wird die Atmosphäre des Planeten analysieren, um Aufschluss über die Entwicklung der Venus zu geben. Es trägt ein symbolisches Abbild der Venus von Vestonice – eine Hommage, die das tschechische Kulturerbe mit der Erforschung seines himmlischen Namensvetters verbindet.

Mit Projekten wie EnVision demonstriert Brünn die Tiefe und Reife seiner Raumfahrtindustrie, die auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wirtschaft und Technologie beruht.

