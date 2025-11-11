EQS-News: RuggON stellt den VULCAN 10A vor: KI-gestützter, robuster Fahrzeugcomputer für permanente industrielle Mobilität

EQS-News: RuggON Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung

RuggON stellt den VULCAN 10A vor: KI-gestützter, robuster Fahrzeugcomputer für permanente industrielle Mobilität



11.11.2025

Speziell entwickelt mit Qualcomm® C6490 und Android 14, bietet es eine stets verfügbare Leistung in anspruchsvollen Umgebungen

TAIPEI, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- RuggON, ein weltweit führender Anbieter von robusten Computerlösungen, hat den VULCAN 10A vorgestellt, einen professionellen 10,4-Zoll-Android-Fahrzeugcomputer, der für unterbrechungsfreie Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Angetrieben von der Qualcomm® QCS™ 6490 CPU und mit Android 14 mit Google Mobile Services (GMS) zertifiziert, nutzt das VULCAN 10A KI-gesteuerte Intelligenz und Edge-Verarbeitung mit äußerst zuverlässiger drahtloser Konnektivität und unterstützt so Lagerlogistik, Hafenbetrieb und Abfallwirtschaftsflotten mit Echtzeit-Einblicken, Betriebssicherheit und unterbrechungsfreier Produktivität.

Der VULCAN 10A wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und erfüllt die Zertifizierungsstandards IP66, MIL-STD-810H und IEC-60721-3-5 5M3. Er verfügt über eine robuste Korrosionsschutzbeschichtung, die Vibrationen, Stößen, Staub, Öl und Salznebel standhält. Der bei Sonnenlicht gut lesbare Touchscreen mit einer Helligkeit von 1200 Nit, automatischer Helligkeitsanpassung, Handschuh- und Regen-Touch-Unterstützung sowie einem optionalen Bildschirm-Enteiser gewährleistet klare Sichtbarkeit und reaktionsschnelle Steuerung bei allen Wetter- und Arbeitsbedingungen, einschließlich Kühlketten- und Kühlhauslogistik.

Ausgestattet mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und optionalem 4G/5G WWAN und GNSS bietet der VULCAN 10A eine nahtlose, präzise und sichere Datenkommunikation für die Echtzeit-Flottenverfolgung und -analyse. Die eSIM-Unterstützung ermöglicht globale Netzwerkflexibilität, während die Stromversorgungssicherheit durch einen breiten Stromversorgungseingang von 9–60 V DC, intelligente Zündungserkennung, konfigurierbare Stromverzögerung und eine integrierte Pufferbatterie gewährleistet wird, die einen kontinuierlichen Betrieb bei Spannungsschwankungen oder Systemneustarts sicherstellt.

Für Systemintegratoren und Anbieter von Flottenlösungen bietet der VULCAN 10A mehrere industrielle E/A-Schnittstellen, darunter CANBus, Gigabit-Ethernet, mehrere serielle Anschlüsse und USB Typ C mit DP Alt Mode, was eine flexible Integration mit Fahrzeugdiagnosesystemen, Sensoren und Steuerungssystemen ermöglicht.

„Der VULCAN 10A verkörpert das Engagement von RuggON für robuste Zuverlässigkeit und intelligente Leistung", erklärte Sean Lee, Vice President von RuggON Business. „Es wurde speziell für Fachleute entwickelt, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen stets effizient arbeiten, nahtlos vernetzt sein und Kontinuität gewährleisten müssen."

Informationen zu RuggON

RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben sowie auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IIoT) zu expandieren, und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung, um die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

