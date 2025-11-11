Google investiert wohl mittleren einstelligen Milliarden-Betrag in Deutschland

Der US-Technologieriese Google will Insidern zufolge in Deutschland in den nächsten Jahren mehrere Milliarden in den Ausbau von Infrastruktur und Rechenzentren investieren.

Geplant sei etwa ein neues Rechenzentrum im hessischen Dietzenbach und der Ausbau des Google-Standorts Hanau, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Der Ausbau der Cloud-Infrastruktur bedeute Rekordinvestitionen im mittleren einstelligen Milliarden-Bereich, sagte ein weiterer Insider. Von Google war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Am Nachmittag soll das Vorhaben in Berlin im Beisein von Vizekanzler Lars Klingbeil und Google-Deutschlandchef Philipp Justus offiziell verkündet werden. Google hatte angekündigt, den "bis dato größten Investitionsplan für Deutschland" vorzustellen. Dazu gehörten auch Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme. Zudem sollen die Google-Standorte in München, Frankfurt und Berlin erweitert werden.