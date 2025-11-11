Ionos bietet KI-Programmpaket für Mittelstand an

Der Webhoster und Cloud-Anbieter Ionos will dem deutschen Mittelstand den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern.

Hierzu stellte die Tochter des Internet-Anbieters United Internet am Dienstag die Plattform "Momentum" vor, in der verschiedene KI-Programme gebündelt sind. Mithilfe dieser Assistenten könnten alltägliche Aufgaben wie Terminplanung, Kundenservice oder Marketing automatisiert werden.

"Man kann sich Momentum wie eine intelligente Schaltzentrale für das gesamte Unternehmen vorstellen, über die künftig alle digitalen Prozesse gesteuert werden können, unabhängig von Größe oder technischer Expertise", sagte Ionos-Chef Achim Weiß. Die KI laufe auf den deutschen Cloud-Rechnern von Ionos, die die heimischen Anforderungen an den Datenschutz erfüllten.

Deutsche Betreiber von Rechenzentren werben seit einiger Zeit verstärkt um Kunden, die sich von außereuropäischen Technologie-Anbietern unabhängiger machen wollen. Ionos bietet beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem deutschen Softwarehaus Nextcloud eine Alternative zur Bürosoftware Office von Microsoft an. Die Deutsche Telekom stellte unlängst ihre Pläne für eine industrielle KI-Cloud offiziell vor.