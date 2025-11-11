

Presseinformation

Jobwechselbereitschaft auf neuem Höchststand – Entwicklungsmöglichkeiten und Sinn werden zu Top-Prioritäten

Stepstone Hiring Trends Update: Fehlende Entwicklungschancen, Anerkennung und Sinn treiben Wunsch nach Veränderung

Tendenz steigend: Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten denken regelmäßig über einen Jobwechsel nach

Besonders Generation Z stellt sich häufig die Sinnfrage

Düsseldorf, 11. November 2025

–

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland denken über einen Jobwechsel nach. Der Wunsch nach Veränderung hat nun einen neuen Höchststand erreicht. 68 % der Befragten einer repräsentativen Stepstone-Umfrage unter mehr als 1.000 Recruiter*innen und 6.800 Arbeitnehmer*innen in Deutschland haben im vergangenen Halbjahr mindestens einige Male im Monat darüber nachgedacht, den Job zu wechseln. Das Ergebnis folgt einem jahrelangen Trend: 2023 waren es 64 %, 2021 noch 53 %.

„Der Wunsch nach beruflicher Veränderung wächst seit Jahren stetig“, sagt Dr. Julius Probst, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. „Das gilt besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Wenn Budgets gekürzt, Teams verkleinert, Gehälter kaum angepasst werden, während gleichzeitig die Lebenshaltungskosten steigen, denken viele über einen Jobwechsel nach. Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, der Stabilität, Entwicklung und faire Bedingungen verspricht, wird größer.“

Beim Jobwechsel besonders wichtig: Mehr Anerkennung, Entwicklung und Sinn

Ein Hauptgrund für den Wunsch nach Veränderung liegt in der fehlenden persönlichen Weiterentwicklung. Fast die Hälfte der Befragten (47 %) wünscht sich mehr Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten auszubauen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den unter 30-Jährigen. In dieser Altersgruppe sagen 56 %, dass sie zu wenig Entwicklungsperspektiven sehen. 43 % der Befragten vermissen zudem regelmäßiges Feedback oder klar formulierte Erwartungen von ihren Vorgesetzten.

Auch fehlende Wertschätzung spielt eine Rolle: Rund ein Drittel der im Job Unzufriedenen empfindet, dass die eigenen Ideen nicht gehört werden (37 %) oder erlebt, dass Aufgaben und Stärken nicht zueinander passen (38 %). Knapp ein Viertel (23 %) erkennt keinen Sinn in der eigenen Arbeit. Bei der Generation Z gilt das sogar für rund jede*n Dritte*n (32 %).

Arbeitgeber gefordert: Erwartungen an Jobs steigen

Die Ergebnisse machen deutlich, dass Beschäftigte zunehmend hinterfragen, was gute Arbeit für sie bedeutet. Julius Probst sieht hier auch die Arbeitgeber in der Pflicht: „Leistung und Motivation entstehen dort, wo Führungskräfte zuhören, fördern und Vertrauen schaffen. Menschen wollen spüren, dass ihre Arbeit gesehen wird, dass sie sich entwickeln können und dass ihr Beitrag für den Gesamterfolg zählt. Fehlt das, halten viele Ausschau nach einer beruflichen Veränderung."

Über die Studie

Für die halbjährlich erscheinende Studie „Hiring Trends Update“ befragte Stepstone vom 10. bis 22. September 2025 insgesamt 1.067 Recruiter*innen und 6.857 Arbeitnehmer*innen in Deutschland. Untersucht wurden Wahrnehmungen, Herausforderungen und Prioritäten im Recruiting sowie die Bewertung von Kompetenzen, Qualifikationen und Soft Skills. Die Arbeitnehmer*innen-Stichprobe ist repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden.

www.thestepstonegroup.com/deutsch

