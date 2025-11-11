Trading-Chance Gold: Ziel 5000 Dollar, wenn…

Recht volatil zeigt sich in den vergangenen 10 Handelstagen der Goldpreis. Derartige Schwankungen treten nie zufällig auf, sondern haben fundamentale Gründe. Während die Mehrzahl der interessierten und investierten Börsianer jedoch auf Nachrichten schauen, sind manche Prozesse im Verborgenen. Dazu zählen die Abrechnungstermine am Optionsmarkt, die auch jetzt relevant sind und für diese wilden Bewegungen bei dem beliebten Edelmetall sorgen.

So bedeutend ist der Optionsmarkt

In einer vorangegangenen Analyse hatten wir aufgezeigt, dass der Optionsmarkt inzwischen um einiges größer ist als der Aktienmarkt. Die großen Aktionen am Optionsmarkt strahlen daher auf Aktien, Indizes und Rohstoffe ab. Ein Blick auf das Options Open Interest Profile ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, die Kipppunkte und generell relevante Marken zu identifizieren.

Die überwältigende Mehrheit der Geschäfte am Optionsmarkt sind Optionsverkäufe, sprich sogenannte Stillhaltergeschäfte. Dabei wettet der Verkäufer einer Option gegen ein bestimmtes Marktszenario. Nehmen wir das aktuelle Bild des Options Open Interest Profile. Wir sehen, dass ein sehr hohes Open Interest für Call-Optionen mit Basis 4000 Dollar und Laufzeit Dezember existiert (blauer Histogramm-Balken). Es lässt sich daraus herleiten, dass eine beträchtliche Anzahl von Calls verkauft wurde, wodurch man gegen das Überschreiten der 4000-Dollar-Marke zum Abrechnungstermin im Dezember wettet. Geht die Wette auf, so streicht der Stillhalter die Optionsprämie der wertlos verfallenden Option ein. Liegt Gold jedoch zum Abrechnungstermin über der Marke von 4000 Dollar und ist damit im Geld, so geht die Spekulation nach hinten los.

Die 4.000er-Marke: Stillhalter geraten unter Druck

Die Verkäufer von Optionen, die sogenannten Stillhalter, haben also in großem Stil gegen die Marke von 4.000 Dollar gewettet. Das ersehen wir anhand des riesigen Call Open Interest auf diese Marke, wie die folgende Grafik illustriert. Da die Dezember-Optionen laufen am 24. November aus! Während ein Ausflug über diese Marke vor zwei bis drei Monaten noch unkritisch gewesen wäre, da noch viel Zeit bis zum Ablauf-Datum war, geraten die Stillhalter nun, gut zwei Wochen vor dem Auslaufen der Optionen, akut unter Druck. Die Optionen sind durch den dynamischen Rebound über die 4.000-Dollar-Marke wieder „ins Geld gelaufen“, was die Stillhalter-Position schwächt. Wenn die Optionsverkäufer nun kapitulieren und ihre Schieflagen durch Käufe des Gold-Futures entschärfen, kann dies einen kurzen, heftigen Squeeze im beliebten Edelmetall geben. Wie wir anhand des Options Open Interest Profile sehen, kann sich eine Art Domino-Effekt einstellen, bei dem das Fallen einer Marke den Sprung über die nächste auslöst. Hier kann die Aufwärtswelle binnen weniger Wochen im Extremfall sogar bis zur 5.000-Dollar-Marke reichen.

Quelle: www.cmegroup.com

Fazit

Ein kurzfristiges Setup für die Longseite ergibt sich somit beim Goldpreis. Wer bereits engagiert ist aus vorangegangenen Analysen und Trading-Chancen, könnte seine Position kurzfristig nochmals aufstocken. Dabei sollte degressiv vorgegangen werden, sprich: bei höheren Preisen kleinere Einheiten zugekauft werden, damit der Durchschnittspreis möglichst niedrig bleibt. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nun vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt seinen Basispreis, wie auch den K.O. gleichauf bei 3479,117 US-Dollar. Die Laufzeit ist unbegrenzt. Bei einem aktuellen Kurs von 4118 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6,46. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ8NB3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 3500 und 3800 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN PJ8NB3 ISIN DE000PJ8NB32 Basispreis 3479,117 USD K.O.-Schwelle 3479,117 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 6,46 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

