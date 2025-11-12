W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: UBM zahlt Anleihe pünktlich zurück

 75 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt 

Ziel erreicht: 100 % der Anleihefinanzierungen jetzt mit 
Nachhaltigkeitsbezug 

Keine Anleihen-Fälligkeiten bis Mai 2026 

Die UBM Development AG ( UBM ) wird am 13. November 2025 die noch 
ausstehenden  75,06 Mio. der 2,75% UBM-Anleihe 2019-2025 ( Anleihe ) 
nach sechs Jahren pünktlich zurückführen. Die Emission dieser Anleihe 
im Nominale von ursprünglich  120 Mio. im Jahr 2019 richtete sich 
neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an 
internationalen Investoren. Bereits im November 2024 und Oktober 2025 
wurden  44,94 Mio. in die UBM Green Bonds 2024 und 2025 umgetauscht. 
Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden  75,06 Mio. dieser 
Anleihe. "Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen, 
dass wir ein zuverlässiger Anleihen-Emittent sind", sagt Patric 
Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. 

Zwtl.: ESG-Branchenführer für grüne Finanzierungen 

Im Hinblick auf zukünftige Emissionen bleibt der Fokus der UBM 
klar auf nachhaltigen Finanzierungen. Inzwischen besteht das gesamte 
Anleiheportfolio der UBM ausschließlich aus Green Bonds und 
Sustainability-Linked Bonds - damit wurde das Ziel, 100 % der 
Anleihefinanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug auszugestalten, in nur 
vier Jahren erreicht. 

Zwtl.: Solide Finanzposition 

Zum letzten Berichtsstichtag (30. Juni 2025) verfügt UBM über  
167,3 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30,1 % 
. Mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 beweist die UBM, dass sie 
weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am 
Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bis zum Mai 2026 werden bei der UBM 
keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart 
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. 
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG 
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung 
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im 
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

