APA ots news: Cyber-Resilienz im Fokus

dpa-AFX · Uhr
    OeNB veranstaltet internationale Cybersecurity-Konferenz  
"T-REX 2025" zur Stärkung der digitalen Resilienz im 
Finanzsektor 

Wien (APA-ots) - Heute wurde Wien zum Zentrum europäischer  
Cyber-Sicherheit. Die 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) richtete die diesjährige TIBER- 
EU Provider Conference aus - erstmals unter dem neuen Namen "T-REX 
2025". 

Die Konferenz stand unter dem Motto "Ready, Set, Breach: 
Navigating TIBER and TLPT into the DORA Era" und markierte einen 
entscheidenden Wendepunkt für die Cyber-Resilienz im europäischen 
Finanzsektor. Mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung über digitale 
operationale Resilienz (DORA) zu Jahresbeginn wurde Threat-Led 
Penetration Testing (TLPT) , ein spezifischer IT-Sicherheitstest, für 
viele Finanzunternehmen zur Pflicht. Damit beginnt der Übergang von 
freiwilligen TIBER-Tests zu verpflichtenden TLPTs , wobei das 
bewährte europäische Rahmenwerk TIBER-EU der zugrunde liegende 
Standard bleibt. 

TIBER steht für "Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming" - 
ein europaweit etabliertes Rahmenwerk zur Durchführung 
kontrollierter, realitätsnaher Cyberangriffe auf kritische Systeme 
von Finanzunternehmen. Ziel ist es, Sicherheitslücken zu 
identifizieren, bevor sie von Angreifer:innen ausgenutzt werden 
können, und damit die Widerstandsfähigkeit der Finanzunternehmen 
gegen Cyber-Angriffe langfristig zu verbessern. In Österreich wird 
das TIBER-EU Rahmenwerk seit 2023 unter dem Namen TIBER-AT umgesetzt. 

T-REX: Cyber-Resilienz durch Austausch und Zusammenarbeit 

Mit knapp 200 Teilnehmer:innen brachte T-REX technische 
Expert:innen aus ganz Europa zusammen - darunter Threat Intelligence 
Provider , Red Team Tester und Vertreter:innen nationaler TIBER Cyber 
Teams. Im Vordergrund stand der Erfahrungsaustausch, Diskussionen zu 
technischen Herausforderungen und die Stärkung der Zusammenarbeit 
innerhalb der TIBER-Community. 

"Entscheidend ist, den kollaborativen und lernorientierten Spirit 
of TIBER zu bewahren - denn dieser Ansatz macht TLPT zu mehr als 
einer regulatorischen Vorgabe: Im Mittelpunkt stehen gezielte 
Lernerfahrungen und der Aufbau starker Sicherheitsstrukturen, die 
langfristig für die Stärkung der digitalen Resilienz sorgen.", 
betonte OeNB-Direktor Thomas Steiner. 

Auch Karin Turner-Hrdlicka, Generaldirektorin der Europäischen 
Zentralbank, unterstrich die zentrale Rolle von TLPT im DORA- 
Zeitalter: "TLPT ist das einzige Aufsichtsinstrument, das Cyber- 
Resilienz unter realen Bedingungen, mit Taktiken und Techniken echter 
Angreifer:innen testet. Es zeigt, wie gut Finanzunternehmen Angriffe 
erkennen, abwehren und überstehen. Genau das macht es so wertvoll." 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

