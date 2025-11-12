Aqemia nimmt an der Jefferies Global Healthcare Conference 2025 teil

Aqemia, ein wegweisendes TechBio-Unternehmen, das generative KI und quanteninspirierte Physik zur Entwicklung von Medikamenten kombiniert, gibt bekannt, dass Maximilien Levesque, CEO und Mitbegründer, und Théa Vu-Bignand, VP Finance, an der Jefferies Global Healthcare Conference teilnehmen werden, die vom 17. bis 20. November 2025 in London stattfindet.

Mit seiner physikbasierten generativen KI-Plattform für die Entwicklung therapeutischer Moleküle, QEMI, kann Aqemia auf wiederholbare, kostengünstige und skalierbare Weise neuartige Medikamentenkandidaten entwerfen, mit dem Ziel, Patienten, denen derzeit wirksame Behandlungen fehlen, insbesondere in der Onkologie, schneller neue Therapien zur Verfügung zu stellen. In dieser Hinsicht konzentriert sich Aqemia weiterhin darauf, durch seine interne präklinische Pipeline Wert zu schaffen und gleichzeitig Partnerschaften aufzubauen, die seine Plattform und seinen wissenschaftlichen Vorsprung bestätigen.

Über Aqemia

Aqemia ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Moleküle zur Behandlung bisher ungedeckter medizinischer Bedürfnisse widmet. Seine proprietäre QEMI-Plattform kombiniert mehr als 12 Jahre physikbasierte Forschung mit modernster generativer KI und ermöglicht so die Einführung präklinischer Programme ohne Rückgriff auf experimentelle Daten und beschleunigt die Forschung vom ersten Tag an. Das Portfolio von Aqemia umfasst die Bereiche Onkologie, Immunologie, Neurologie und Kardiologie und umfasst sowohl eigene Programme als auch Partnerschaftsprogramme mit führenden Pharmaunternehmen, wie beispielsweise eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit Sanofi im Wert von 150 Millionen US-Dollar. Die am weitesten fortgeschrittenen präklinischen Programme des Unternehmens befinden sich derzeit in der In-vivo-Optimierung. Aqemia hat seinen Hauptsitz in Paris und eine Niederlassung in London und hat seit seiner Gründung über 100 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Presse

Orianne Bornand - Head of Communications

+33 6 10 04 32 80 I orianne.bornand@aqemia.com