Infineon-Zahlen, Nebius-Verträge, Xpeng-AI-Day: drei Storys mit Potenzial

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Infineon – Zahlen mit KI-Power

Frische Quartalszahlen, stabile Marge und ein klarer Fokus auf das KI-Geschäft. Warum Infineon trotz verhaltener Nachfrage Grund zur Zuversicht hat.

Nebius – Milliardenverträge und Wachstumsdruck

Rasantes Umsatzwachstum, starke Deals mit Microsoft und Meta – doch was bremst den AI-Infrastruktur-Neuling wirklich aus?

Xpeng – China zeigt Zukunft mit KI-Robotern

Ein humanoider Roboter, neue Flugkonzepte und eine klare Vision von „Physical AI“. Wie Xpeng die Grenzen zwischen Technik und Realität verschwimmen lässt.