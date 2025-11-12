W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

Infineon-Zahlen, Nebius-Verträge, Xpeng-AI-Day: drei Storys mit Potenzial

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Secunet Security Networks, Jenoptik, Eon, RWE, Bayer, Infineon, Sea Ltd., Nebius, Nike, Beyond Meat, Oklo, XPeng.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Infineon – Zahlen mit KI-Power 

Frische Quartalszahlen, stabile Marge und ein klarer Fokus auf das KI-Geschäft. Warum Infineon trotz verhaltener Nachfrage Grund zur Zuversicht hat.

Nebius – Milliardenverträge und Wachstumsdruck 

Rasantes Umsatzwachstum, starke Deals mit Microsoft und Meta – doch was bremst den AI-Infrastruktur-Neuling wirklich aus?

Xpeng – China zeigt Zukunft mit KI-Robotern 

Ein humanoider Roboter, neue Flugkonzepte und eine klare Vision von „Physical AI“. Wie Xpeng die Grenzen zwischen Technik und Realität verschwimmen lässt.  

