Märkte heute
Infineon-Zahlen, Nebius-Verträge, Xpeng-AI-Day: drei Storys mit Potenzial
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Secunet Security Networks, Jenoptik, Eon, RWE, Bayer, Infineon, Sea Ltd., Nebius, Nike, Beyond Meat, Oklo, XPeng.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Infineon – Zahlen mit KI-Power
Frische Quartalszahlen, stabile Marge und ein klarer Fokus auf das KI-Geschäft. Warum Infineon trotz verhaltener Nachfrage Grund zur Zuversicht hat.
Nebius – Milliardenverträge und Wachstumsdruck
Rasantes Umsatzwachstum, starke Deals mit Microsoft und Meta – doch was bremst den AI-Infrastruktur-Neuling wirklich aus?
Xpeng – China zeigt Zukunft mit KI-Robotern
Ein humanoider Roboter, neue Flugkonzepte und eine klare Vision von „Physical AI“. Wie Xpeng die Grenzen zwischen Technik und Realität verschwimmen lässt.
