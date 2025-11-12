IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium begrüßt Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch US-Regierung

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium begrüßt Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch US-Regierung

Vancouver, British Columbia - 12. November 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMD, FWB: 3H1) (Nexus oder das Unternehmen) begrüßt die Entscheidung der US-Regierung, Uran in die endgültige Liste der kritischen Mineralien 2025 des US Geological Survey (USGS) aufzunehmen, die im Bundesregister veröffentlicht wurde, und somit die zentrale Rolle von Uran für die Energiesicherheit und die Wende zu sauberer Energie in den USA anzuerkennen. Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des USGS stärkt den inländischen Uransektor und festigt die günstige strategische Position von NEXUS Uranium.

Wir sprechen der US-Regierung, insbesondere Innenminister Doug Burgum und dem US Geological Survey, ein Lob dafür aus, dass sie die kritische Bedeutung von Uran für die Energieunabhängigkeit und die nationale Sicherheit Amerikas anerkannt haben, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. Diese Einstufung stellt einen Wendepunkt für den nordamerikanischen Uransektor dar und bestätigt unsere strategische Schwerpunktlegung auf die Weiterentwicklung unseres Portfolios an Uranprojekten. Als Unternehmen mit bedeutsamen Uranressourcen, das sich in einer günstigen Position befindet, um den wachsenden inländischen Markt zu versorgen, unterstützt NEXUS die Vision von Präsident Trump, die Führungsrolle Amerikas im Bereich kritischer Mineralien wiederherzustellen und die Energiedominanz zu erreichen. Diese Einstufung wird dazu beitragen, Genehmigungsverfahren zu optimieren und die Investitionsargumente für eine verantwortungsvolle Uranerschließung zu untermauern.

Der Energy Act von 2020 ermächtigt den Innenminister, Mineralien als kritisch einzustufen, wenn Bundesbehörden feststellen, dass sie für die Verteidigung oder die nationale Sicherheit der USA von strategischer Bedeutung sind. Das Energieministerium empfahl die Aufnahme von Uran aufgrund seiner zentralen Rolle bei der Kernenergieerzeugung sowie bei Verteidigungsanwendungen, wobei das Verteidigungsministerium dessen Bedeutung für die nationale Sicherheit hervorhob.

In der Bekanntmachung im Bundesregister heißt es:

Kritische Mineralien sind für die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten von grundlegender Bedeutung, zumal sie wesentliche Industrien versorgen, technologische Innovationen vorantreiben und kritische Infrastrukturen unterstützen, die für eine moderne amerikanische Wirtschaft unerlässlich sind. Die USA sind in hohem Maße von Importen bestimmter mineralischer Rohstoffe aus ausländischen Quellen abhängig, von denen einige von ernsthaften, anhaltenden und langfristigen Unterbrechungen der Lieferketten bedroht sind. Die Abhängigkeit der USA von Importen und die Anfälligkeit der Lieferketten erhöhen das Risiko für die nationale Sicherheit, die Verteidigungsbereitschaft, die Preisstabilität sowie den wirtschaftlichen Wohlstand und die Widerstandsfähigkeit. Die Nation verfügt über riesige Mineralressourcen, die Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand fördern und unsere Abhängigkeit von anderen Ländern erheblich verringern können, und die USA ergreifen Maßnahmen, um die inländische Mineralienproduktion zu fördern. Die Liste der kritischen Mineralien dient als Leitfaden für Strategien zur Sicherung der Mineralienlieferketten der Nation.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien im Bereich der grünen Energie konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Uranprojekte in den USA: Chord und Wolf Canyon in South Dakota, South Pass und Great Divide Basin in Wyoming sowie Wray Mesa in Utah. Diese Projekte wurden in der Vergangenheit bereits umfassend erkundet und befinden sich in vielversprechenden Erschließungsgebieten. Nexus besitzt außerdem das Uranprojekt Mann Lake im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Nach der kürzlich erfolgten Fusion mit Basin Uranium Corp. hat Nexus ein Portfolio von Uranvorkommen in fortgeschrittenem Stadium konsolidiert, die von der steigenden Nachfrage nach Kernenergie und der inländischen Uranproduktion profitieren sollten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

(604) 722-9842

info@nexusuranium.com

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Erschließungsplänen des Unternehmens, zur Aufnahme von Uran in die USGS-Liste der kritischen Mineralien, die zur Straffung der Genehmigungsverfahren und zur Stärkung der Investitionsargumente für eine verantwortungsvolle Uranförderung beiträgt, zum Potenzial für Uranmineralisierungen und zu den künftigen Aktivitäten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, oder werden, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81774

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81774&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65345P2008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.