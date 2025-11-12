IT-Dienstleister Adesso wird etwas zuversichtlicher beim Jahresumsatz

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso sieht sich trotz ausbleibender Impulse von öffentlichen Kunden auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr gar eher am oberen Ende der Prognosespanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro landen, hieß es am Mittwoch vom SDax-Unternehmen. Die Dortmunder erwarten weiter Nachholeffekte aus dem öffentlichen Sektor, die allerdings bisher auf sich warten ließen. In den ersten neun Monaten erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 17 Prozent auf 77,9 Millionen Euro und damit im dritten Quartal etwas stärker als von Analysten zuvor gedacht. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich im bisherigen Jahresverlauf von 0,16 Euro ein Jahr zuvor auf nun 0,99 Euro./men/stk