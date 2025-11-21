W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Oracle auf dem Sprung: Vom Datenbank-König zum KI-Infrastruktur-Riesen

Uhr
InfrastrukturKI
Oracle Corp. transformiert sich vom klassischen Datenbankanbieter zum KI-Cloud-Giganten und investiert massiv in seine Infrastruktur, doch Anleger müssen die Balance zwischen den vielversprechenden Wachstumsperspektiven und dem steigenden Schuldenrisiko genau abwägen. Nachfolgend wird beleuchtet, wie die jüngsten KI-Integrationen und Cloud-Deals das Unternehmen in den Mittelpunkt des aktuellen Technologietrends stellen und welche Auswirkungen dies auf die finanzielle Stabilität hat.

Kerngeschäft und die Verlagerung in die Cloud

Oracle Corp. ist seit Langem ein weltweit führendes Technologieunternehmen, dessen ursprünglicher Erfolg auf seinen Datenbank-Management-Systemen basierte. Diese Datenbanken, die das Herzstück der IT-Infrastruktur vieler großer Unternehmen und Behörden bilden, ermöglichen die effiziente Speicherung, Organisation und den Abruf von geschäftskritischen Daten. Über die Datenbanken hinaus bietet Oracle jedoch ein umfassendes Portfolio an Unternehmenssoftware an, das von Enterprise Resource Planning (ERP) für die zentrale Steuerung von Geschäftsabläufen über Human Capital Management (HCM) für das Personalwesen bis hin zu Supply Chain Management (SCM) reicht. Das moderne Geschäftsmodell von Oracle konzentriert sich jedoch immer stärker auf die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und seine Cloud Applications. Hier bietet das Unternehmen seine gesamten Softwarelösungen und Rechenleistung als Abonnementdienste über das Internet an, anstatt dass Kunden teure Lizenzen kaufen und die Software auf eigenen Servern betreiben müssen. Dieser Übergang zum Cloud-Abonnement-Modell führt zu stabileren, wiederkehrenden Einnahmen und ist der zentrale Wachstumstreiber. Oracle bietet seinen Kunden damit die Möglichkeit, von traditionellen, trägen IT-Systemen in eine flexible und skalierbare Cloud-Umgebung zu wechseln.




 
 

