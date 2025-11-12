OTS: EnerKíte GmbH / Mit Rückenwind Richtung Series A: ...

Mit Rückenwind Richtung Series A: EnerKíte-Gesellschafter investieren über 1,6 Millionen Euro in weiteres Wachstum (FOTO) Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P haben die Bestandsgesellschafter 1,6 Millionen Euro in die Neuausrichtung der EnerKíte GmbH investiert. Hierdurch wird die Kapitalbasis für die nächste Wachstumsphase gestärkt. An der geschlossenen Kapitalerhöhung beteiligten sich mehrere Family Offices und erfahrene Business Angels aus dem Gesellschafterkreis, die das Technologieunternehmen im Bereich der Flugwindkraft langfristig auf dem Weg zur Series-A-Finanzierungsrunde begleiten. Mit der Kapitalmaßnahme stärkt EnerKíte (https://enerkite.de) seine Eigenkapitalbasis und richtet seine Finanzstrategie gezielt auf die Aufnahme von Early-Growth-VCs, Family Offices und Impact-Investoren, ergänzt durch strategische Partner oder öffentliche Co-Investments aus. Das Unternehmen schafft damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und den weiteren Zugang zum institutionellen Kapitalmarkt. Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Einführung eines Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Es verzahnt die Interessen von Team und Investoren noch enger miteinander und verankert den langfristigen Unternehmenserfolg in der gesamten Organisation. Parallel konsolidiert EnerKíte seine Gesellschafterstruktur, um die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen und für das Unternehmen eine sauber strukturierte Basis für weiteres Wachstum und Investitionen zu schaffen. "Wir freuen uns über den starken Rückhalt unserer Gesellschafter über viele Jahre hinweg. Ihr Vertrauen ermöglicht uns, das nächste Kapitel aufzuschlagen - mit einer klaren Struktur und einem Beteiligungsprogramm, das unser Team direkt am Erfolg von EnerKíte beteiligt. Unsere größten Stärken sind die Standhaftigkeit unseres Teams, das seit Jahren durch alle Höhen und Tiefen einer Climate-Deep-Tech-Entwicklung geht, ohne sich vom Ziel abbringen zu lassen, und der Zusammenhalt und die Unterstützungsbereitschaft unserer Gesellschafter. Mit dem Beteiligungsprogramm bringen wir beide Seiten zusammen und richten sie gemeinsam auf die Zukunft von EnerKíte aus", sagt Florian Breipohl, CEO von EnerKíte . CFO Joscha Jüstel ergänzt: "Mit der Kapitalerhöhung konsolidieren wir unseren Cap Table, stärken die Bilanz und schaffen eine verlässliche Basis für die kommenden Finanzierungsrunden. Das ist ein strategischer Schritt, um EnerKíte gezielt für institutionelle Investoren und die anstehende Series-A-Runde zu positionieren." "Ich bin seit einiger Zeit bei EnerKíte investiert und habe die Entwicklung des Unternehmens über alle Phasen hinweg verfolgt. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P ist für mich ein entscheidender Meilenstein erreicht: EnerKíte hat bewiesen, dass das Team seine anspruchsvollen technologischen Ziele konsequent und erfolgreich umsetzt. Aus diesem Grund habe ich mich gemeinsam mit anderen Bestandsgesellschaftern entschlossen, noch einmal 1,6 Millionen Euro zu investieren, um EnerKíte den notwendigen Schub für die nächste Etappe, den Demobetrieb am Kunden, zu geben", so Dr. Paul Ganter, Patentanwalt bei Rau, Schneck & Hübner und EnerKíte -Gesellschafter. Die Kapitalerhöhung bildet die Grundlage für die Series-A-Finanzierungsrunde, die bereits im Winter 2025/26 starten wird. Sie schafft zudem Liquidität und Handlungsspielraum für den weiteren Aufbau der Organisation und die Umsetzung der Wachstumspläne. Weitere Presseinformationen und Bildmaterial sind hier zu finden (https://drive. google.com/drive/folders/1uGoRdzFzvt514j8xz2fXscD3XPM5DpDS?usp=share_link) . Über EnerKíte EnerKíte GmbH entwickelt Flugwindkraftanlagen für eine zuverlässige und kosteneffiziente Stromerzeugung aus Höhenwind. Die Technologie basiert auf einem automatisiert gesteuerten Flügel und einer bodengebundenen Energieumwandlung - für hohe Energieausbeute bei minimalem Ressourceneinsatz. EnerKíte wurde von Expert:innen aus Windenergie, Luftfahrt und Maschinenbau gegründet und beschäftigt heute über 25 Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde. Das Unternehmen wird von der EU und dem Bundeswirtschaftsministerium gefördert und arbeitet mit führenden Industriepartnern an der Markteinführung seiner Technologie. Pressekontakt: Claudia Lunscken Senior Public Relations Specialist mailto:pr@claudialunscken.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169412/6156810 OTS: EnerKíte GmbH