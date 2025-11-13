EQS-News: OptAI gewinnt den CES 2026 Innovation Award für seine KI-Optimierungslösung OptHancer™

EQS-News: OptAI Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Auszeichnung auf der weltweit größten Technologiemesse bestätigt die Vision „Any Model, Any Device"

SEOUL, Südkorea, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- OptAI, ein Start-up-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, das sich auf die Optimierung von KI auf Geräten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es für seine proprietäre Plattform OptHancer™ mit dem CES® 2026 Innovation Award Honoree ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung würdigt die technologischen Errungenschaften von OptAI im Vorfeld der CES 2026, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und IT, die im Januar dieses Jahres in Las Vegas stattfindet.

OptHancer™ ist eine End-to-End-KI-Lösung für Geräte, die entwickelt wurde, um die kritischen Engpässe beim Ausführen groß angelegter KI-Modelle auf Geräten mit begrenzten Ressourcen zu lösen. Diese renommierte Auszeichnung bestätigt die globale Expansionsstrategie und Vision von „Any Model, Any Device", die OptAI auf der IFA 2025 vorgestellt hat.

OptAI hat seine Kompetenz unter Beweis gestellt, indem es in Zusammenarbeit mit einem großen koreanischen Telekommunikationsunternehmen große Sprachmodelle (LLMs) für die neuesten mobilen NPUs optimiert hat. Die Technologie befindet sich derzeit in der Vorbereitung für die kommerzielle Beta-Testphase.

OptAI hat sich außerdem umfassende Optimierungsmöglichkeiten für große Sprachmodelle wie EXAONE 3.5 und 4.0, LLaMA 3, Gemma 2 und Qwen 2.5; Bildverarbeitungsmodelle wie DeTR und die YOLO-Familie; und multimodale Modelle wie Qwen2-VL und LLaVA gesichert. Das Unternehmen hat seine technische Stärke in den Bereichen Sprache, Bildverarbeitung und Multimodalität durch Optimierungsergebnisse auf den neuesten NPUs, darunter Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3 und Elite, unter Beweis gestellt.

„Wir freuen uns sehr über den CES Innovation Award", sagte Junyoung Seo, COO von OptAI, der die globale Expansion des Unternehmens und die erfolgreiche Initiative für den CES 2026 Innovation Award geleitet hat. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere Bemühungen, die Zukunft der On-Device-KI zu gestalten und damit maßgeschneiderte Abläufe, verbesserte Sicherheit und energieeffizientes Computing zu ermöglichen, das über die Abhängigkeit von der Cloud hinausgeht."

OptAI möchte die starke Wettbewerbsfähigkeit Südkoreas im Bereich der Fertigung nutzen, um die weltweite Einführung von On-Device-KI voranzutreiben. Das Unternehmen hat durch Kooperationen mit weltweit führenden Unternehmen wie LG Electronics, LGU+ und Hanwha Aerospace technologische Glaubwürdigkeit erlangt und sich Investitionen von LG Electronics, FuturePlay, Mashup Ventures und HL Mando gesichert. Aufbauend auf diesen Erfolgen strebt OptAI eine globale Expansion in die Vereinigten Staaten, nach Japan, Deutschland und darüber hinaus an.

Informationen zu OptAI

OptAI ist ein Technologie-Startup, das hardwareorientierte KI-Optimierung auf Geräten für Branchen anbietet, die Echtzeitverarbeitung, geringen Stromverbrauch und Datensicherheit erfordern, wie beispielsweise die Automobilindustrie, Robotik und Mobilfunk. Das Unternehmen hat sich durch Kooperationen mit globalen Unternehmen technologische Glaubwürdigkeit erarbeitet und strebt eine weltweite Expansion an.

