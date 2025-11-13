EQS-News: REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2025

EQS-News: Reply SpA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren gestiegen:

Konzernumsatz von 1.819,8 Millionen Euro (1.669,6 zum 30. September 2024)

EBITDA von 335,5 Millionen Euro (275,5 zum 30. September 2024)

EBIT von 281,0 Millionen Euro (224,2 zum 30. September 2024)

Vorsteuergewinn von 268,1 Millionen Euro (216,0 zum 30. September 2024)

Positive Netto-Finanzposition in Höhe von 423,1 Millionen Euro.

Der Verwaltungsrat von Reply [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. September2025 genehmigt.

Der Konzernumsatz der Gruppe erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 1.819,8 Millionen Euro, ein Anstieg von 9,0% gegenüber den per 30. September 2024 verzeichneten 1.669,6 Millionen Euro.

Die Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Das konsolidierte EBITDA betrug 335,5 Millionen Euro oder 18,4% des konsolidierten Umsatzes. Im September 2024 EBITDA bei 275,5 Millionen Euro.

Das EBIT, von Januar bis September, betrug 281,0 Millionen Euro, was 15,4% des Konzernumsatzes entspricht. Der entsprechende Wert für 2024 betrug 224,2 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Steuern betrug von Januar bis September 2025 268,1 Millionen Euro, was 14,7% des Umsatzes entspricht. In den ersten neun Monaten 2024 betrug das Ergebnis vor Steuern 216,0 Millionen Euro.

Im dritten Quartal des Jahres entwickelte sich der Konzern mit einem Konzernumsatz von 598,5 Millionen Euro positiv verglichen mit 553,8 Millionen Euro im 3. Quartal 2024.

Das EBITDA betrug von Juli bis September 2025 111,8 Millionen Euro, bei einem EBIT von 92,7 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 88,7 Millionen Euro.

Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September 2025 auf plus 423,1 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. Juni 2025 war plus 362,5 Millionen Euro.

„In den ersten neun Monaten des Jahres 2025“, so Mario Rizzante, Präsident von Reply, „verzeichnete unsere Gruppe in allen Marktsegmenten Wachstum. Denn wir verfügen über die ausgeprägte Fähigkeit, uns an die immer weiter voranschreitende Entwicklung der künstlichen Intelligenz anzupassen.“

„Agentische Architekturen eröffnen neue Horizonte für digitale Unternehmen“ – fährt Mario Rizzante fort – „und stellen die natürliche Weiterentwicklung der derzeit verwendeten Modelle künstlicher Intelligenz dar. Wir sprechen nicht mehr nur von Algorithmen, die Daten analysieren oder Output erzeugen, sondern von Systemen, die interagieren, zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen können – durch dynamische und dezentrale Integration in die Unternehmensprozesse.”

„Heute experimentieren viele Unternehmen bereits mit agentischen Lösungen, doch nur sehr wenige haben es geschafft, diese tatsächlich zu skalieren. Es ist ein komplexer Übergang, der nicht nur Technologie erfordert, sondern auch ein neues Architekturkonzept: besser verfügbare Daten für Agenten, intelligente Koordination und vor allem hohe Sicherheit und Integrität in autonomen Systemen. Dies ist der Wendepunkt zwischen Experimentieren und wirklicher Transformation.”

„Deshalb“ – so schließt Mario Rizzante – „werden wir in den kommenden Monaten weiter in den Aufbau wirklich agentischer KI-Ökosysteme investieren: in verteilte Architekturen, die aus ihren Kontexten lernen, sich in Echtzeit anpassen und auf sichere Weise zusammenarbeiten können. Wir wollen Kunden dabei unterstützen, Organisationen zu schaffen, in denen künstliche Intelligenz nicht nur ein Hilfsmittel darstellt, sondern ein integraler Bestandteil der Entscheidungs- und Geschäftsprozesse ist. Das ist der Beginn einer neuen Ära der Softwareentwicklung, in der jedes System eine zunehmend aktive Rolle im Unternehmen übernimmt.“

Der für die Erstellung der Buchungsbelege des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

13. November 2025

