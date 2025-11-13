EQS-News: SANY Heavy Industry: „Three Transformation"-Strategie kurbelt Wachstum an - Umsatz im 3. Quartal steigt um 10,73 %

EQS-News: SANY Heavy Industry / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SANY Heavy Industry: „Three Transformation"-Strategie kurbelt Wachstum an - Umsatz im 3. Quartal steigt um 10,73 %



13.11.2025

SHANGHAI, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) veröffentlichte kürzlich seinen Finanzbericht für das 3. Quartal 2025 und meldete ein starkes Wachstum bei allen wichtigen Kennzahlen:

Der Umsatz im 3. Quartal erreichte mit 2,96 Mrd. USD ein Plus von 10,73 % im Vergleich zum Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 48,18 % auf 0,27 Mrd. USD.

Der kumulierte Umsatz für die ersten drei Quartale belief sich auf 9,18 Mrd. USD, was einem Anstieg von 13,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg auf 1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 46,58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte in den ersten drei Quartalen 2,03 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17,55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf eine deutliche Verbesserung der Rentabilität hindeutet.

Diese starken Ergebnisse unterstreichen den Erfolg der „Three Transformation"-Strategie von SANY Heavy Industry, die sich auf Globalisierung, Digitalisierung und kohlenstoffarme Entwicklung konzentriert.

Globalisierung und Dekarbonisierung in Synergie

Die globale Expansion und die Strategie der nachhaltigen Entwicklung von SANY machen weltweit große Fortschritte.

Auf dem afrikanischen Markt wurde das von SANY Silicon Energy erbaute Solarenergieprojekt „Chowa Mine" in Sambia am 1. November erfolgreich ans Netz angeschlossen. Bei diesem Projekt werden die vorhandenen Ressourcen im Minenbetrieb integriert und ein fortschrittliches Mikronetz-Energiesystem eingesetzt, das den Energiebedarf der Minenfahrzeuge und Baumaschinen effizient deckt. Diese Initiative bietet nicht nur eine stabile Stromversorgung für den Minenbetrieb, sondern trägt auch zur Schaffung einer Demonstrationsbasis für „grüne Minen" in Sambia bei.

Darüber hinaus gelang SANY ein Durchbruch auf dem europäischen Markt durch eine strategische Partnerschaft mit der österreichischen Raiffeisen International Bank, die darauf abzielt, neue Finanzierungsmodelle für Energieprojekte zu erforschen und das Wachstum auf dem europäischen Markt voranzutreiben.

Digitalisierungstransformation ermöglicht qualitativ hochwertige Entwicklung

Die SANY-Gruppe präsentierte auf der Global Simulation Conference 2025 innovative KI-gestützte Simulationstechnologien mit den Schwerpunkten Echtzeitsimulation, intelligentes Fahren, Betriebssimulation und maschinenübergreifende Zusammenarbeit. Durch eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Industrie und der Forschung will SANY intelligente Simulationstechnologie für die Produktinnovation einsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die digitale Transformation der Baumaschinenindustrie voranzutreiben.

Die effektive Umsetzung der „Three Transformation"-Strategie von SANY Heavy Industry hat zu erheblichen Fortschritten bei der globalen Expansion, der Digitalisierung und den Initiativen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes geführt. Auch in Zukunft wird das Unternehmen diese Kernstrategien weiter vorantreiben: die Erfüllung der sich wandelnden Bedürfnisse der globalen Kunden, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch digitale Transformation und die Förderung eines langfristigen, nachhaltigen Wachstums.

