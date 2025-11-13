W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Voltatron AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Voltatron AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Voltatron AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.11.2025 / 15:54 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)12.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

22.387.297
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

13.11.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland
Internet:www.voltatron.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2229490 13.11.2025 CET/CEST

NVR
Voltabox

