IRW-News: PMET Resources Inc.: PMET Resources erweitert Grundbesitz in der Region James Bay

MONTRÉAL und SYDNEY, 12. November 2025 / IRW-Press / PMET Resources Inc. (das Unternehmen oder PMET) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9G0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen hat, um durch den Erwerb des Konzessionsgebiets Pikwa in der Region James Bay (Quebec) seinen Grundbesitz unmittelbar westlich des Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan zu erweitern. Vereinbarungsgemäß wird das Unternehmen sämtliche Anteile und Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet Pikwa (die Akquisition) von Azimut Exploration Inc. (Azimut), einem Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt in Quebec, und SOQUEM Inc. (SOQUEM), der auf die Mineralexploration ausgerichteten Tochter von Investissement Québec, erwerben.

Das Konzessionsgebiet Pikwa besteht aus 509 exklusiven Explorationsrechten (d.h. Mineralclaims), die einen Abschnitt von rund 10 km des überaus höffigen Grünsteingürteltrends abdecken, der sich unmittelbar westlich des Vorzeigekonzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan des Unternehmens erstreckt. Das Konzessionsgebiet Pikwa bietet ein geologisches Milieu mit großem Potenzial für die Auffindung mehrerer Rohstoffe in unterschiedlichen Lagerstättentypen wie etwa orogenetische Gold- (Au), porphyrische (Au, Cu, Ag) und LCT-Pegmatitvorkommen (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

Mit der Akquisition konsolidiert das Unternehmen seinen Grundbesitz in der Region und kontrolliert nun einen Abschnitt von mehr als 70 km des überaus höffigen Grünsteintrends, der sich ununterbrochen über seine Konzessionsgebiete Shaakichiuwaanaan, Pikwa und Pontois erstreckt (Abbildung 1). Auf dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan birgt dieser Grünsteingürtel zahlreiche Li-Cs-Ta-(LCT)-Pegmatitvorkommen, zu denen auch die erstklassigen Lagerstätten CV5 und CV13 zählen, was das Potenzial des gesamten Trends unterstreicht. Im Zuge historischer Explorationen auf dem Konzessionsgebiet Pikwa wurde das Vorkommen von spodumenführendem Pegmatit dokumentiert und Spodumenkörner in Geschiebemergel festgestellt, womit das Potenzial des Konzessionsgebiets Pikwa weiter gestärkt wird.

Neben dem starken LCT-Pegmatitpotenzial weist das Konzessionsgebiet Pikwa auch mehrere Basis- und Edelmetallziele auf, welche im Mittelpunkt der historischen Explorationsarbeiten standen, wie etwa die Prospektionsgebiete Hyperion und Copperfield.

Darren L. Smith, Executive Vice President of Exploration des Unternehmens, sagt dazu: Die Akquisition des Konzessionsgebiets Pikwa ergänzt unseren bedeutenden Grundbesitz in der Region in strategischer Weise und ermöglicht die Konsolidierung eines großen Abschnitts des höffigsten LCT-Pegmatittrends weltweit. Das Konzessionsgebiet Pikwa umfasst neben zahlreichen Basis- und Edelmetallprospektionsgebieten, die im Fokus der historischen Arbeiten standen, mehr als 10 km des Grünsteingürtels. Wir freuen uns darauf, das Konzessionsgebiet Pikwa in unsere Explorationsprogramme 2026 in der Region einzubinden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81804/PMET_111225_DE_PRCOM.001.jpeg

BEDINGUNGEN DER AKQUISITION

Im Rahmen einer Kaufvereinbarung für das Konzessionsgebiet vom 11. November 2025 hat sich das Unternehmen verpflichtet, 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Pikwa von Azimut Exploration und SOQUEM für die folgende Gegenleistung zu erwerben:

- Insgesamt 841.916 Stammaktien aus dem Bestand des Unternehmens zum angenommenen Ausgabepreis von 3,68 $ pro Aktie (PMET-Aktien), die nach Abschluss der Akquisition (der Abschluss) gleichermaßen an Azimut und SOQUEM begeben werden;

- Gewährung einer Net Smelter Return-(NSR)-Royalty-Beteiligung von 1 % am Konzessionsgebiet Pikwa an Azimut; und

- Gewährung einer NSR-Royalty-Beteiligung von 1 % am Konzessionsgebiet Pikwa an SOQUEM.

Der Abschluss der Akquisition steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art, einschließlich des Erhalts der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die TSX), der Einholung aller erforderlichen Zustimmungen und des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen in Bezug auf das Konzessionsgebiet Pikwa.

Die PMET-Aktien, die nach Abschluss begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss sowie weitere vertraglich festgelegte Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden, die 12 Monate nach dem Abschluss für 35 % der PMET-Aktien bzw. 24 Monate nach dem Abschluss für die verbleibenden 65 % der PMET-Aktien auslaufen. Es bestehen bestimmte Ausnahmeregelungen, die eine frühzeitige Veräußerung ermöglichen, sollte der Kurs der Stammaktien von PMET bestimmte Schwellen erreichen.

In Verbindung mit der Akquisition wurden keine Vermittlungsprovisionen oder -gebühren gezahlt.

Über PMET Resources Inc.

PMET Resources Inc. ist ein auf in Pegmatit lagernde kritische Mineralvorkommen ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan in Distriktgröße in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Québec konzentriert, welches ganzjährig über eine Allwetterstraße zugänglich ist und in der Nähe regionaler Wasserkraftinfrastruktur liegt.

Gegen Ende 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine positive, auf Lithium allein ausgerichtete Machbarkeitsstudie für den Pegmatit CV5 auf dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (die Machbarkeitsstudie) und wies eine erste Mineralreserve im Umfang von 84,3 Mio. Tonnen mit 1,26 % Li2O (Kategorie: wahrscheinlich) aus.1 Die Studie umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges hochgradiges Lithiumprojekt von globaler Bedeutung, das die Produktion von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines Verfahrensfließbilds anstrebt, das lediglich auf dem einfachen Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Media Separation/DMS) beruht. Die Ergebnisse unterstreichen überdies das Potenzial von Shaakichiuwaanan, sich angesichts der beträchtlichen Tantal- und Cäsiumchancen zusätzlich zu Lithium zu einem nordamerikanischen Kraftzentrum für kritische Minerale zu entwickeln.

Im Projekt lagert eine konsolidierte Mineralressource2 im Gesamtumfang von 108,0 Mio. Tonnen mit 1,40 % Li2O und 166 ppm Ta2O5 (Kategorie: angedeutet) bzw. 33,4 Mio. Tonnen mit 1,33 % Li2O und 155 ppm Ta2O5 (Kategorie: vermutet), weshalb es als die größte Lithium-Pegmatitressource auf dem amerikanischen Kontinent und eine der zehn größten weltweit eingestuft wird. Überdies wartet das Projekt mit der weltweit größten in Pollucit lagernden Cäsium-Pegmatitressource in den Zonen Rigel und Vega auf, die 0,69 Mio. Tonnen mit 4,40 % Cs2O (Kategorie: angedeutet) und 1,70 Mio. Tonnen mit 2,40 % Cs2O (Kategorie: vermutet) enthalten.

1 Siehe Pressemitteilung zur Machbarkeitsstudie vom 20. Oktober 2025. Der Cutoff-Gehalt für die wahrscheinliche Mineralreserve ist 0,40 % Li2O (Tagebau) bzw. 0,70 % Li2O (Untertagebau). Die Erklärung enthält auch Tonnagen aus dem Randbereich der unterirdischen Erschließung und Tagebaugruben mit einem Gehalt von mehr als 0,37 % Li2O. Stichtag ist der 11. September 2025.

2 Die konsolidierte Mineralressourcenschätzung (Pegmatite CV5 + CV13), die die Cäsiumzonen Rigel und Vega beinhaltet, umfasst insgesamt 108,0 Mio. Tonnen mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga (angedeutet) bzw. 33,4 Mio. Tonnen mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga (vermutet) und wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) bzw. 0,70 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen. Zur Modellierung der Cäsiumzonen Rigel und Vega wurde der Gehalt auf 0,50 % Cs2O beschränkt. Stichtag ist der 20. Juni 2025 (bis einschließlich Bohrloch CV24-787). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre Wirtschaftlichkeit nicht belegt ist. Die Mineralressourcen schließen die Mineralreserven ein.

3 Die Bestimmung basiert auf Mineralressourcendaten bis zum 11. Juli 2025, die aus vom Unternehmen offengelegten Unterlagen stammen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@pmet.ca oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.pmet.ca. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemitteilung wurde freigegeben von

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO, & Managing Director

QUALIFIZIERTE(R) SACHVERSTÄNDIGE(R)

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und die Explorationsergebnisse für die Konzessionsgebiete des Unternehmens beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, und geben diese angemessen wieder. Herr Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868). Herr Smith hat die entsprechenden technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei PMET Resources Inc. und besitzt Stammaktien, Restricted Share Units (RSUs) und Performance Share Units (PSUs) des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Machbarkeitsstudie (FS) beziehen, beruhen auf Informationen, die von Herrn Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 und Mitglied des Ordre des Ingénieurs du Québec, zusammengestellt wurden, und geben diese angemessen wieder. Herr Mercier-Langevin hat die entsprechenden technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Herr Mercier-Langevin ist Chief Operating and Development Officer von PMET Resources Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Machbarkeitsstudie (FS) für das Projekt Shaakichiuwaanaan beziehen, wurden zum ersten Mal in einer Mitteilung des Unternehmens mit dem Titel PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project vom 20. Oktober 2025 (Ortszeit Montreal) veröffentlicht, die auf der Webseite des Unternehmens (www.pmet.ca), auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der ASX-Webseite (www.asx.com.au) eingesehen werden kann. Das Produktionsziel aus der Machbarkeitsstudie, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Einklang mit ASX Listing Rule 5.16 zum Zeitpunkt der ursprünglichen Mitteilung bekannt gegeben. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel und den prognostizierten Finanzinformationen in der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin Bestand haben und sich nicht wesentlich geändert haben.

Das Unternehmen wies die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, in Einklang mit ASX Listing Rule 5.8 in Mitteilungen mit dem Titel Worlds Largest Pollucite-Hosted Caesium Pegmatite Deposit vom 20. Juli 2025 (Ortszeit Montreal) bzw. PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project vom 20. Oktober 2025 (Ortszeit Montreal aus, die auf der Webseite des Unternehmens (www.pmet.ca), auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der ASX-Webseite (www.asx.com.au) eingesehen werden können. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die von einer sachkundigen Person verifiziert wurden und die Informationen in den ursprünglichen Mitteilungen wesentlich beeinträchtigen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin Bestand haben und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Form und der Kontext, in denen die Erkenntnisse der sachkundigen Person dargelegt werden, zum Zeitpunkt dieser Mitteilung nicht wesentlich gegenüber den ursprünglichen Mitteilungen geändert wurden.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie Plan, Erschließung, Wachstum, fortgesetzt, Absichten, Erwartungen, Strategie, Chancen, erwartet, Trends, Potenzial, Ausblick, Fähigkeit, zusätzlich, auf dem Weg, Aussichten, Durchführbarkeit, geschätzt, erreicht, verbessert, gestärkt, Ziel, wird, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Akquisition, einschließlich des Zeitpunkts, der Erfüllung der Abschlussbedingungen, des Vollzugs und der Bedingungen der Akquisition, das Potenzial des Konzessionsgebiets Pikwa und die Einbindung des Konzessionsgebiets Pikwa in die Explorationsprogramme 2026 von PMET.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren, gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich des Erhalts der Genehmigung durch die TSX und anderer erforderlicher Zustimmungen; Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten; der Zeitpunkt, der Umfang, die Dauer und die wirtschaftliche Rentabilität solcher Aktivitäten, einschließlich aller dabei identifizierten Mineralressourcen oder -reserven; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Studien und Bewertungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen zu erfüllen oder zu erreichen; die Verfügbarkeit und Kosten von Betriebsmitteln; den Preis und Markt für die Erzeugnisse; Wechselkurse; Steuersätze; der rechtzeitige Erhalt erforderlicher Genehmigungen oder Zulassungen; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Verpflichtungen zu erfüllen; die Fähigkeit, bei Bedarf zeitgerechte Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten; die aktuellen und zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; sowie andere Annahmen und Faktoren, die allgemein mit dem Bergbausektor verbunden sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, gehören unter anderem der zusätzliche Kapitalbedarf des Unternehmens, betriebliche und technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, einschließlich derjenigen auf dem Konzessionsgebiet Pikwa; die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen; der Zeitpunkt und die Ergebnisse der geschätzten zukünftigen Produktion; Produktionskosten, Investitionsausgaben, Kosten und der Zeitpunkt der Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital; zukünftige Preise für Spodumen; Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; Veränderungen auf den Finanzmärkten sowie bei der Nachfrage und den Marktpreisen für Rohstoffe; mangelndes Interesse der Investoren an zukünftigen Finanzierungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Genehmigungen oder Finanzierungen für den Abschluss der Bauarbeiten zu erhalten; und die Fähigkeit des Unternehmens, Pläne in Bezug auf das Konzessionsgebiet Pikwa umzusetzen. Darüber hinaus sollten die Leser die detaillierte Erörterung der Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erlangen, die sich auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auswirken. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Sollten diese Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen Anlegern ein Verständnis der Geschäftspläne sowie der Finanzleistung und -lage des Unternehmens vermitteln und eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen schränkt alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese vorsorglichen Hinweise ein.

