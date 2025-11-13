OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Thomas Coesfeld wird neuer ...

Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann (FOTO) Gütersloh (ots) - - Der Bertelsmann-Vorstand tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas Rabe an - Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Mohn würdigt Thomas Coesfeld als erfolgreichen unternehmerischen Manager - Clément Schwebig zieht zum 1. Mai 2026 als künftiger CEO der RTL Group in den Bertelsmann-Vorstand ein Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Das hat der Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens entschieden. Der 35-jährige Bertelsmann-Vorstand tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas Rabe (60) an, dessen Vertrag am 31. Dezember 2026 nach 15 Jahren als CEO endet. Thomas Coesfeld ist seit 2023 CEO des Unternehmensbereichs BMG und gehört seit 2024 dem Bertelsmann-Vorstand an. Der Aufsichtsrat hat zudem Clément Schwebig (48) als designierten CEO der RTL Group mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in den Vorstand von Bertelsmann berufen. Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, erklärt: "Im Namen des Aufsichtsrats gratuliere ich Thomas Coesfeld zu seiner Ernennung zum künftigen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Als Unternehmer und Manager bringt er alle Voraussetzungen mit, um Bertelsmann erfolgreich zu führen und die Kontinuität des Unternehmens zu sichern. Ich habe Thomas Coesfeld in den vergangenen zehn Jahren bei Bertelsmann als unternehmerischen Manager kennengelernt. Er hat das Musikgeschäft BMG in den letzten Jahren auf ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau gebracht und noch konsequenter auf das Streaming-Zeitalter ausgerichtet. Sein Amtsantritt markiert einen Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann. Ich wünsche Thomas Coesfeld viel Erfolg und eine sichere unternehmerische Hand." Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich über die Entscheidung des Aufsichtsrats und gratuliere Thomas Coesfeld im Namen des gesamten Vorstands. Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen, und ich werde alles tun, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen. Die Führung von Bertelsmann wird bei ihm und seinem Team in guten Händen liegen." Thomas Coesfeld, CEO von BMG und künftiger Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat und insbesondere dessen Vorsitzendem Christoph Mohn für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich sehr darauf, die Verantwortung für die Führung von Bertelsmann zu übernehmen. Es ist eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung des gesamten Vorstands, des Top-Managements und aller Mitarbeitenden setzen werde." Zur Berufung von Clément Schwebig in den Bertelsmann-Vorstand sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Mohn: "Clément Schwebig blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung als Medienmanager zurück, davon zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der RTL Group. Er wird die Transformation der RTL-Geschäfte weiter vorantreiben und insbesondere das Streaming- und das Produktionsgeschäft weiter ausbauen." Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, fügt hinzu: "Clément Schwebig kennt die RTL Group, für die er bereits 2002 bis 2013 in führenden Positionen in mehreren Ländern gearbeitet hat. Neben seiner Medienexpertise bringt er vor allem Kenntnis der Wachstumsmärkte in Asien mit, in denen Bertelsmann auch in Zukunft wachsen will. Ich kenne und schätze Clément Schwebig. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, an ihn die Führung der RTL Group zu übergeben." Über Thomas Coesfeld Thomas Coesfeld begann seine Karriere nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Washington und Atlanta im Jahr 2014 als Unternehmensberater bei McKinsey. Nach verschiedenen Stationen in Bertelsmann-Geschäften wurde er 2018 Chief Strategy Officer von Mohn Media. 2019 übernahm er diese Funktion auch für die gesamte Bertelsmann Printing Group (heute Bertelsmann Marketing Services) und zog in deren Geschäftsleitung ein. 2020 wechselte Thomas Coesfeld in die Geschäftsführung von BMG. Im April 2021 wurde er CFO, im Juli 2023 dann CEO von BMG. Diese Position wird er in Personalunion weiterführen. Im Juli 2024 wurde Thomas Coesfeld in den Bertelsmann-Vorstand berufen. Thomas Coesfeld ist verheiratet und lebt in Berlin und Gütersloh. Über Clément Schwebig Clément Schwebig startete seine Laufbahn 1999 nach dem Erwerb eines Masters in Management an der HEC Paris Business School und in Corporate Law an der Sorbonne als M&A Analyst bei JP Morgan Chase. Nach mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenen Führungspositionen bei der RTL Group wechselte er 2013 als Asia Head of Business Development & Digital, General Manager China and CFO Asia Pacific zu Time Warner / Turner nach Hongkong. Nach seiner Tätigkeit als President and Managing Director von Warner Bros. Discovery in Asien mit Sitz in Singapur wurde Clément Schwebig 2023 zum President & Managing Director von Warner Bros. Discovery - Western Europe & Africa ernannt. Clément Schwebig ist französischer Staatsbürger. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.