W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 13.11.2025

Dax nimmt Rekordhoch ins Visier

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Mit dem Ende des langen Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) rückt der Dax seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,29 Prozent auf 24.451 Punkte. Damit sind es noch etwas mehr als 300 Punkte bis zu seinem Höchststand bei 24.771 Punkten.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Der Dax zeigt sich im Wochenverlauf ähnlich stark.  

USA:  Dow im Plus, Nasdaq leicht im Minus

An den US-Aktienmärkten haben die Anleger auch am Mittwoch die Standardwerte favorisiert. Im Angesicht des wohl bald endenden Regierungsstillstands distanzierte der Dow Jones Industrial die anderen Indizes und erklomm ein Rekordhoch. Der Dow legte letztlich um 0,68 Prozent auf 48.254,82 Punkte zu. Andere wichtige Indizes taten sich wie schon am Vortag schwerer.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 6.850,92 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss dagegen 0,06 Prozent tiefer mit 25.517,33 Punkten. Er knüpfte damit an seine relative Schwäche der vergangenen Tage an. So mehrten sich zuletzt Bedenken wegen der teils sehr hohen Bewertungen von KI-bezogenen Tech-Aktien.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.254+ 0,68 Prozent
S&P 5006.850+ 0,06 Prozent
Nasdaq 23.406- 0,26 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Das Ende des teilweise Stillstands der US-Regierungsgeschäfte hat den wichtigsten Börsen Asiens am Donnerstag nur teilweise Rückenwind beschert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um 0,1 Prozent, während der CSI-300-Index  mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,8 Prozent stieg.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.281+ 0,30 Prozent
Hang Seng26.622+ 0,45 Prozent
CSI 3004.702- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,26- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,65+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,08+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1584- 0,14  Prozent
Dollar in Yen154,93+ 0,47 Prozent
Euro in Yen179,46+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,64 USD- 0,29  USD
WTI58,39 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 42 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 52 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 30,40 (26,00) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 308 (306) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 18,50 (20) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 17,50 (14) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 38,40 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 30,50 (30,20) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
AMD
N
NASDAQ 100
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
ASML
N
Nikkei
LVMH
Deutsche Börse
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
ASML Holding (ADR)
Kering
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
Exosens
Deutsche Börse ADR
029 Group
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 12.11.2025
Dax startet deutlich höher in den Handelgestern, 08:26 Uhr · onvista
Dax startet deutlich höher in den Handel
Dax Vorbörse 11.11.2025
Erholungsversuch geht weiter - Shutdown-Ende naht11. Nov. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartet10. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 07.11.2025
Dax dürfte sich nach Vortagesrutsch moderat erholen07. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden