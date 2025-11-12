W​e​r​b​u​n​g ausblenden
AMD Analyst Day: Der neue Masterplan für den KI-Zukunftsmarkt

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie des Halbleiterherstellers AMD. Nach dem Analyst Day zeigt sich: Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne und will im KI-Geschäft massiv wachsen. Doch wie solide sind die Annahmen hinter den neuen Zielen wirklich?

Martin beleuchtet, was hinter den enormen Wachstumszielen steckt, welche Chancen sich daraus ergeben und wo die größten Risiken lauern.

Außerdem geht es um die spannende Frage: Kann AMD tatsächlich einen zweistelligen Marktanteil im Data-Center-KI-Segment erreichen und damit zur ernsthaften Alternative für Nvidia werden?

