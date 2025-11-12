Aktienanalyse 12.11.2025
AMD Analyst Day: Der neue Masterplan für den KI-Zukunftsmarkt
onvista · Uhr
Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie des Halbleiterherstellers AMD. Nach dem Analyst Day zeigt sich: Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne und will im KI-Geschäft massiv wachsen. Doch wie solide sind die Annahmen hinter den neuen Zielen wirklich?
Martin beleuchtet, was hinter den enormen Wachstumszielen steckt, welche Chancen sich daraus ergeben und wo die größten Risiken lauern.
Außerdem geht es um die spannende Frage: Kann AMD tatsächlich einen zweistelligen Marktanteil im Data-Center-KI-Segment erreichen und damit zur ernsthaften Alternative für Nvidia werden?
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteInfineon-Zahlen, Nebius-Verträge, Xpeng-AI-Day: drei Storys mit Potenzialheute, 13:00 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet09. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis