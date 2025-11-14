Dax gerät unter kräftigen Verkaufsdruck

Dax-Widerstand 24.400 24.600 Dax-Unterstützung 23.750 23.500

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte die gestern avisierte Korrekturbewegung und setzte im Handelsverlauf deutlich zurück und erreichte den angesprochenen Unterstützungsbereich um 24.000 Punkte.

Heute Morgen geht es dann direkt noch einmal eine Etage tiefer - der Index startete mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und setzte im Anschluss zeitweise bis auf 23.800 Punkte zurück - etwa 600 (!) Punkte unterhalb des gestrigen Tageshochs.

Dax-Ausblick:

Die Euphorie aus der ersten Wochenhälfte ist mittlerweile komplett verflogen. Die Tatsache, dass die anfänglichen Gewinne seit gestern sehr dynamisch abverkauft wurden, ist ein klares Warnsignal für die Käuferseite.

So lange der Index nun nicht wieder zurück über 24.000 Punkte klettern kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter südwärts. Ein schönes Wochenende allen Lesern.