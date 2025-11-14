W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 14.11.2025

Dax gerät unter kräftigen Verkaufsdruck

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.600
Dax-Unterstützung23.75023.500

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte die gestern avisierte Korrekturbewegung und setzte im Handelsverlauf deutlich zurück und erreichte den angesprochenen Unterstützungsbereich um 24.000 Punkte.

Heute Morgen geht es dann direkt noch einmal eine Etage tiefer - der Index startete mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und setzte im Anschluss zeitweise bis auf 23.800 Punkte zurück - etwa 600 (!) Punkte unterhalb des gestrigen Tageshochs.

Dax-Ausblick: 

Die Euphorie aus der ersten Wochenhälfte ist mittlerweile komplett verflogen. Die Tatsache, dass die anfänglichen Gewinne seit gestern sehr dynamisch abverkauft wurden, ist ein klares Warnsignal für die Käuferseite.

So lange der Index nun nicht wieder zurück über 24.000 Punkte klettern kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter südwärts. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 14.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.842,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 14.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 13.11.2025
Dax startet Konsolidierung nach 1.000-Punkte-Rallygestern, 11:21 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 12.11.2025
Dax knackt Widerstandszone und legt kräftig zu12. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 11.11.2025
Oberhalb dieser Widerstandszone hat der Dax weiteres Potenzial11. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 13.11.2025
Jubel um Shutdown-Ende verpufft: Dax schlittert deutlich abwärtsgestern, 17:50 Uhr · onvista
Jubel um Shutdown-Ende verpufft: Dax schlittert deutlich abwärts
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden