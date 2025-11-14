EQS-DD: Nagarro SE: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2025 / 11:02 CET/CEST
a) Name
|Name und Rechtsform:
|All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Manas
|Nachname(n):
|Human
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nagarro SE
b) LEI
|9845008396BA67DA9B37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2200
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|52,60 EUR
|28.141,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|52,6000 EUR
|28.141,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
|MIC:
|FRAA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
