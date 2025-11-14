W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Nagarro SE: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.11.2025 / 11:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Manas
Nachname(n): Human
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,60 EUR 28.141,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,6000 EUR 28.141,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
MIC: FRAA


14.11.2025 CET/CEST


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com



101820  14.11.2025 CET/CEST

Nagarro

