EQS-DD: Nagarro SE: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.11.2025 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Manas Nachname(n): Human Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52,60 EUR 28.141,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,6000 EUR 28.141,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT MIC: FRAA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nagarro SE Baierbrunner Straße 15 81379 München Deutschland Internet: www.nagarro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101820 14.11.2025 CET/CEST