EQS-News: Trade Republic baut Crypto Angebot mit neuem Wallet aus und ermöglicht Überweisungen, Staking und Zahlungen mit Crypto bei einer regulierten Bank.

Trade Republic baut Crypto Angebot mit neuem Wallet aus und ermöglicht Überweisungen, Staking und Zahlungen mit Crypto bei einer regulierten Bank.



Mit dem neuen Crypto Wallet können Kunden rund 50 verschiedene Cryptos an externe Wallets senden und von diesen empfangen.

Kunden können ihre Cryptos direkt bei Trade Republic staken und erhalten dafür Netzwerk Rewards, unabhängig von der Marktentwicklung.

Integriert in die Trade Republic Karte können Cryptos nun auch im Alltag benutzt werden: Kunden können direkt mit Cryptos bezahlen und erhalten dafür 2 % Crypto Saveback auf jede Transaktion.

Mit der Crypto Wallet erweitert Trade Republic sein Angebot um eine dritte Anlageklasse und vollendet damit den strategischen Schritt vom Broker zur Wealth-Management-Plattform.

Berlin, 14. November 2025 – Trade Republic, Europas größte Sparplattform, vollendet mit dem Launch des neuen Crypto Wallets seine Transformation zum Wealth Manager. Kunden können nun rund 50 Cryptos senden und empfangen, Cryptos wie Solana und Ethereum für Netzwerk Rewards staken und mit Crypto über die Trade Republic Karte bezahlen, um 2 % Crypto Saveback zu erhalten. Mit dem erweiterten Angebot zählt Trade Republic zu den ersten vollständig regulierten Banken Europas, die ihren Kunden diese Crypto Funktionen anbieten. Das Crypto Wallet ist – nach Private Markets und den neuen Zinsprodukten – die dritte neue Anlageklasse, die Trade Republic einführt.

„Crypto ist die erste Anlageklasse, bei der nicht die Banken, sondern die Menschen selbst den Trend bestimmen“, sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. „Lange kontrovers diskutiert, ist Crypto heute ein fester Bestandteil des Finanzsystems. Pensionsfonds investieren in Bitcoin und Ethereum, und Unternehmen wie Tesla halten Teile ihres Vermögens in Crypto. Unser neues Crypto Wallet ermöglicht es jedem, Cryptos zu überweisen, zu staken und damit zu bezahlen – alles im sicheren Rahmen einer regulierten Bank.“

Mit dem neuen Crypto Wallet können Kunden Cryptos halten, kaufen, verkaufen und zwischen Wallets transferieren. Das Wallet bietet den mehr als 10 Millionen Kunden von Trade Republic in ganz Europa eine einfache und sichere Möglichkeit, Crypto innerhalb eines regulierten Bankenumfelds zu nutzen.

Bei Blockchains wie Ethereum oder Solana werden Transaktionen durch Staking verifiziert. Trade Republic Kunden können ihre Cryptos nun direkt staken, damit zur Sicherung des Netzwerks beitragen und regelmäßige Rewards verdienen. Während des Stakings sind die Cryptos an das Netzwerk gebunden und können nicht verkauft werden.

Das neue Wallet integriert Crypto auch als Zahlungsmethode. Mit der Trade Republic Karte können Kunden direkt mit ihren Cryptos bezahlen und erhalten 2 % Crypto Saveback – automatisch reinvestiert in einen laufenden Sparplan, bis zu 1.500 € monatlicher Kartenausgaben. Das Bezahlen mit Cryptos gilt als Verkauf und kann steuerliche Auswirkungen haben.

Trade Republic ist für seine Crypto-Dienstleistungen vollständig reguliert und gehört zu den ersten Banken in Europa, die unter der neuen EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) zugelassen sind – dem europäischen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte. Alle Cryptos werden sicher in Cold Wallets von BitGo Europe GmbH verwahrt. Der Start des Crypto Wallets markiert einen wichtigen Schritt in Trade Republics Strategie, die eigene Wealth Management Plattform weiter auszubauen.

Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 150 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Private Markets, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

