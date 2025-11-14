EQS-News: Xinhua Silk Road: Chinas Blanc de Chine: ein Jahrzehnt des Erbes und der globalen Reichweite

EQS-News: Xinhua Silk Road / Schlagwort(e): Miscellaneous

BEIJING, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Die „Blanc de Chine: Dehua Porcelain" wurde am Dienstag in Talavera de la Reina eröffnet – der spanischen Stadt, die für ihre jahrhundertealte Keramiktradition bekannt ist. Die Ausstellung bringt zwei renommierte Keramikzentren aus dem Osten und dem Westen zusammen und bietet den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in Chinas ikonische Porzellan-Handwerkskunst.

Dehua liegt in der zentralen Provinz Fujian und ist eine der Geburtsstätten der chinesischen Keramikkultur. Wu Zhipu, Leiter des Kreises Dehua, der die Delegation nach Spanien anführte, sagte, das Wesen des Dehua-Porzellans liege in der Kontinuität.

„Die Handwerkskunst wird seit Generationen von Meister zu Lehrling weitergegeben", sagte er gegenüber Xinhua. „Es ist diese lange Linie der Hingabe, die Dehuas Platz auf der Weltkarte des Porzellans geprägt hat."

Dieser Geist, das Erbe weiterzuführen, hat ein großes Reservoir an Talenten geschaffen. Heute arbeiten in Dehua mehr als 6.000 professionelle Keramikkünstlerinnen und -künstler.

Unter ihnen befindet sich der Meisterkünstler Lian Deli, dessen repräsentatives Werk Myth aus hauchdünnem Porzellan mit einer Stärke von 0,2 Millimetern besteht – ein Meilenstein in Dehuas feinwandigem Porzellanhandwerk. Der technologische Fortschritt habe der traditionellen Handwerkskunst neue Möglichkeiten eröffnet, erzählt er weiter.

„Mit digitalen Werkzeugen und präzisen Brennsteuerungen können wir dünnere, leichtere und transparentere Formen herstellen", erklärt er. „KI und 3D-Modellierung sind keine Bedrohung, sondern wertvolle Hilfsmittel. Für die endgültige Veredelung sind noch Jahrzehnte an Handarbeit und Erfahrung nötig."

Dehua-Porzellan, das sowohl auf Tradition als auch auf Innovation beruht, wird heute in über 190 Länder und Regionen exportiert. Der Landkreis beherbergt mehr als 4.500 Keramikunternehmen, und der Industriecluster hat von Januar bis Oktober dieses Jahres ein Produktionsvolumen von 60,2 Milliarden Yuan erreicht.

Da Dehua seine globale Präsenz weiter ausbaut, hat das Land die Marke „Blanc de Chine" in Spanien registrieren lassen und will den spanischen Markt als Brücke nach Europa, Afrika und Lateinamerika nutzen. Während der Ausstellung vereinbarten Dehua und Talavera de la Reina die Aufnahme einer Städtepartnerschaft, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Handel und Keramikhandwerk zu vertiefen.

Wu sagte, dass Dehua plant, Werbezentren für Blanc de Chine in Übersee einzurichten und spanische Partner zu Besuchen in China einzuladen. „Wir möchten, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt den Zauber von Dehua-Porzellan erleben", sagte er.

Mit Blick auf die Zukunft hofft Dehua, das keramische Erbe stärker in den Kulturtourismus zu integrieren, um den Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt die Möglichkeit zu geben, sich direkt mit dem Erbe von „Chinas weißem Gold" auseinanderzusetzen.

