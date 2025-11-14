Videoanalyse 14.11.2025
Nu Holdings: Hier winkt bald womöglich eine gute Kaufgelegenheit
onvista · Uhr
Das Fintech Nu Holdings hat Zahlen vermeldet, den Kurs damit aber kaum bewegt. Dabei waren die Ergebnisse ein "kleines Highlight", sagt Börsenprofi Martin Goersch.
Im Video erklärt dir Martin, was Nu Holdings sogar besser macht als viele US-Großbanken und wann die nächste Kaufgelegenheit kommt - denn eine solche Chance deutet das aktuelle Chartbild an.
