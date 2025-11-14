W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 14.11.2025

Nu Holdings: Hier winkt bald womöglich eine gute Kaufgelegenheit

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Das Fintech Nu Holdings hat Zahlen vermeldet, den Kurs damit aber kaum bewegt. Dabei waren die Ergebnisse ein "kleines Highlight", sagt Börsenprofi Martin Goersch.

Im Video erklärt dir Martin, was Nu Holdings sogar besser macht als viele US-Großbanken und wann die nächste Kaufgelegenheit kommt - denn eine solche Chance deutet das aktuelle Chartbild an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nu Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 10.11.2025
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten10. Nov. · onvista
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten
Videoanalyse 10.11.2025
Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt10. Nov. · onvista
Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt
Videoanalyse 10.11.2025
Taiwan Semi: Solides Wachstum, schwindende Dynamik10. Nov. · onvista
Taiwan Semi: Solides Wachstum, schwindende Dynamik
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden