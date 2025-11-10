Videoanalyse 10.11.2025
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Nvidia hat nach der starken Rallye der vergangenen Jahre in den letzten Monaten überwiegend seitwärts konsolidiert.
In der heutigen Analyse erklärt Martin, warum er trotz der langen Seitwärtsphase optimistisch bleibt und worauf Anleger jetzt achten sollten.
