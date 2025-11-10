W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 10.11.2025

Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Nvidia hat nach der starken Rallye der vergangenen Jahre in den letzten Monaten überwiegend seitwärts konsolidiert.

In der heutigen Analyse erklärt Martin, warum er trotz der langen Seitwärtsphase optimistisch bleibt und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Nvidia

