Märkte unter Druck

Nu Holdings wächst weiter – Siemens Energy und Applied Materials liefern

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nagarro, Bechtle, Allianz, Swiss Re, Siemens Energy, Alibaba, Baidu, JD.com, Walt Disney, Applied Materials, Nu Holdings, Bitcoin.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Siemens Energy – neuer Ausblick, neue Dynamik

Die frischen Mittelfristziele liegen deutlich über den bisherigen Erwartungen. Warum Umsatz- und Margenpfad jetzt viel ambitionierter wirken – und wie der Markt auf die Rekordzahlen reagiert. 

Applied Materials – starke Zahlen, starker Ausblick

Der Chipausrüster liefert erneut ein solides Quartal ab. Dazu gibt es Hinweise, wann der erwartete Nachfrageanstieg durch KI wirklich sichtbar wird. 

Nu Holdings – Kundenwachstum auf Rekordniveau

Nachdem die Fintech-Gruppe wieder ein überraschend starkes Quartal abgeliefert hat, stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist die aktuelle Wachstumsdynamik?  

