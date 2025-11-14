Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy – neuer Ausblick, neue Dynamik

Die frischen Mittelfristziele liegen deutlich über den bisherigen Erwartungen. Warum Umsatz- und Margenpfad jetzt viel ambitionierter wirken – und wie der Markt auf die Rekordzahlen reagiert.

Applied Materials – starke Zahlen, starker Ausblick

Der Chipausrüster liefert erneut ein solides Quartal ab. Dazu gibt es Hinweise, wann der erwartete Nachfrageanstieg durch KI wirklich sichtbar wird.

Nu Holdings – Kundenwachstum auf Rekordniveau

Nachdem die Fintech-Gruppe wieder ein überraschend starkes Quartal abgeliefert hat, stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist die aktuelle Wachstumsdynamik?