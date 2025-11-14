Nu Holdings wächst weiter – Siemens Energy und Applied Materials liefern
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nagarro, Bechtle, Allianz, Swiss Re, Siemens Energy, Alibaba, Baidu, JD.com, Walt Disney, Applied Materials, Nu Holdings, Bitcoin.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens Energy – neuer Ausblick, neue Dynamik
Die frischen Mittelfristziele liegen deutlich über den bisherigen Erwartungen. Warum Umsatz- und Margenpfad jetzt viel ambitionierter wirken – und wie der Markt auf die Rekordzahlen reagiert.
Applied Materials – starke Zahlen, starker Ausblick
Der Chipausrüster liefert erneut ein solides Quartal ab. Dazu gibt es Hinweise, wann der erwartete Nachfrageanstieg durch KI wirklich sichtbar wird.
Nu Holdings – Kundenwachstum auf Rekordniveau
Nachdem die Fintech-Gruppe wieder ein überraschend starkes Quartal abgeliefert hat, stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist die aktuelle Wachstumsdynamik?
