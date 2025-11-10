W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 10.11.2025

Taiwan Semi: Solides Wachstum, schwindende Dynamik

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Taiwan Semiconductor (TSMC) hat die Oktoberzahlen vorgelegt. Der Umsatz ist um rund 17 Prozent gestiegen; eigentlich ein solides Wachstum. Im Vergleich zu fast 40 Prozent Plus im September wirkt das Tempo allerdings deutlich gebremst, was einige Anleger enttäuschen könnte.

In der heutigen Videoanalyse ordnet Martin die neuen Daten ein und erklärt, was das für die TSMC-Aktie bedeutet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TSMC Taiwan Semiconductor

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 10.11.2025
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen solltenheute, 16:08 Uhr · onvista
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten
Videoanalyse 10.11.2025
Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus stecktheute, 15:54 Uhr · onvista
Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt
Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Problemeheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden