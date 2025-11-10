Taiwan Semi: Solides Wachstum, schwindende Dynamik

Taiwan Semiconductor (TSMC) hat die Oktoberzahlen vorgelegt. Der Umsatz ist um rund 17 Prozent gestiegen; eigentlich ein solides Wachstum. Im Vergleich zu fast 40 Prozent Plus im September wirkt das Tempo allerdings deutlich gebremst, was einige Anleger enttäuschen könnte.

In der heutigen Videoanalyse ordnet Martin die neuen Daten ein und erklärt, was das für die TSMC-Aktie bedeutet.