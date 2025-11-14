Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

14.11.2025 / 12:05 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG

     Unternehmen:               Knaus Tabbert AG
     ISIN:                      DE000A2YN504

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  28,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Ausblick konkretisiert - Margendruck trifft auf Kostendisziplin
Knaus Tabbert hat am 12. November die Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr
2025 veröffentlicht und zugleich die Ergebnisprognose weiter präzisiert.

[Tabelle]

Umsatzrückgang, Margenbelastung, aber deutliche Cashflow-Stärkung: Im Q3
sank der Umsatz um 4,1% yoy auf 189,7 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA
verbesserte sich zwar deutlich gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal
(-2,9 Mio. EUR vs. -24,5 Mio. EUR), blieb jedoch negativ. Auf
Neunmonatssicht halbierte sich das bereinigte EBITDA auf 19,8 Mio. EUR, die
Marge lag bei 2,6% (Vj.: 4,8%). Auf Segmentebene zeichnete sich das gewohnte
Bild. Während der Umsatz im Premiumsegment im Q3 mit -5,4% yoy weiterhin
unter dem Vorjahr blieb, konnte das Luxussegment um +4,1% yoy zulegen und
damit seine Robustheit abermals unter Beweis stellen. Die eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen führten zu einem Personalabbau von rund 20% yoy,
wodurch die Kostenbasis nachhaltig gesenkt wurde. Positiv hervorzuheben ist
außerdem die deutliche Verbesserung des Free Cashflows nach neun Monaten auf
60,0 Mio. EUR (Vj.: -28,0 Mio. EUR), die vor allem auf den konsequenten
Bestandsabbau und ein verbessertes Working Capital-Management zurückzuführen
ist. Der Auftragsbestand lag zum Quartalsende bei 476 Mio. EUR (-17,5% yoy)
und reflektiert die anhaltend vorsichtige Orderpolitik der Händler.

Prognose erneut gesenkt - Margenziel am unteren Rand: Nach der Anpassung der
Unternehmensziele am 23. September wurde die Guidance am 11. November weiter
konkretisiert. Das Management rechnet weiterhin mit einem Umsatz von rund 1
Mrd. EUR, erwartet die bereinigte EBITDA-Marge nun jedoch am unteren Ende
der zuletzt genannten Bandbreite von 3,2% bis 4,2%. Hintergrund sind
kurzfristige Lieferengpässe bei einem wesentlichen Chassis-Lieferanten sowie
der fortgesetzte Preisdruck im Markt. Angesichts der Schwierigkeiten in der
Lieferkette, die insbesondere auf die Marge im Luxussegment Morelo drücken,
passen wir unsere Gewinnschätzungen für 2025 an und reduzieren in Erwartung
einer etwas späteren Markterholung im Laufe von 2026 zugleich unsere Umsatz-
und Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027.

Fazit: Die Neunmonatszahlen bestätigen die Belastungen durch Preisdruck und
Überkapazitäten, zeigen aber zugleich deutliche Fortschritte in Bilanz und
Liquiditätssteuerung. Die Präzisierung der Margenprognose unterstreicht die
kurzfristigen Herausforderungen, während die starke Cashflow-Generierung und
die konsequenten Kostensenkungsmaßnahmen die Basis für eine
überproportionale Gewinnsteigerung in einer erwarteten Markterholung
schaffen. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel
von 28,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

