Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG 14.11.2025 / 12:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2025 Kursziel: 28,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Ausblick konkretisiert - Margendruck trifft auf Kostendisziplin Knaus Tabbert hat am 12. November die Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und zugleich die Ergebnisprognose weiter präzisiert. [Tabelle] Umsatzrückgang, Margenbelastung, aber deutliche Cashflow-Stärkung: Im Q3 sank der Umsatz um 4,1% yoy auf 189,7 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich zwar deutlich gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal (-2,9 Mio. EUR vs. -24,5 Mio. EUR), blieb jedoch negativ. Auf Neunmonatssicht halbierte sich das bereinigte EBITDA auf 19,8 Mio. EUR, die Marge lag bei 2,6% (Vj.: 4,8%). Auf Segmentebene zeichnete sich das gewohnte Bild. Während der Umsatz im Premiumsegment im Q3 mit -5,4% yoy weiterhin unter dem Vorjahr blieb, konnte das Luxussegment um +4,1% yoy zulegen und damit seine Robustheit abermals unter Beweis stellen. Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen führten zu einem Personalabbau von rund 20% yoy, wodurch die Kostenbasis nachhaltig gesenkt wurde. Positiv hervorzuheben ist außerdem die deutliche Verbesserung des Free Cashflows nach neun Monaten auf 60,0 Mio. EUR (Vj.: -28,0 Mio. EUR), die vor allem auf den konsequenten Bestandsabbau und ein verbessertes Working Capital-Management zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand lag zum Quartalsende bei 476 Mio. EUR (-17,5% yoy) und reflektiert die anhaltend vorsichtige Orderpolitik der Händler. Prognose erneut gesenkt - Margenziel am unteren Rand: Nach der Anpassung der Unternehmensziele am 23. September wurde die Guidance am 11. November weiter konkretisiert. Das Management rechnet weiterhin mit einem Umsatz von rund 1 Mrd. EUR, erwartet die bereinigte EBITDA-Marge nun jedoch am unteren Ende der zuletzt genannten Bandbreite von 3,2% bis 4,2%. Hintergrund sind kurzfristige Lieferengpässe bei einem wesentlichen Chassis-Lieferanten sowie der fortgesetzte Preisdruck im Markt. Angesichts der Schwierigkeiten in der Lieferkette, die insbesondere auf die Marge im Luxussegment Morelo drücken, passen wir unsere Gewinnschätzungen für 2025 an und reduzieren in Erwartung einer etwas späteren Markterholung im Laufe von 2026 zugleich unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027. Fazit: Die Neunmonatszahlen bestätigen die Belastungen durch Preisdruck und Überkapazitäten, zeigen aber zugleich deutliche Fortschritte in Bilanz und Liquiditätssteuerung. Die Präzisierung der Margenprognose unterstreicht die kurzfristigen Herausforderungen, während die starke Cashflow-Generierung und die konsequenten Kostensenkungsmaßnahmen die Basis für eine überproportionale Gewinnsteigerung in einer erwarteten Markterholung schaffen. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel von 28,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 