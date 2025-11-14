Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH 14.11.2025 / 16:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2025 Empfehlung: Halten seit: 14.11.2025 Kursziel: 45,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.11.2025, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner Auftragseingang im Neunmonatszeitraum weiter deutlich im Plus Die PSI Software SE ist nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befindet sich das Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der Anfangsphase jedoch deutlich höhere Kosten mit sich, die das Ergebnis zunächst einmal belasten. Hierzu zählen Investitionen in neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwartet das Management daraus aber deutlich höhere Margen. Neben Restrukturierungsaufwendungen fallen nun noch Einmalbelastungen im Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus und dem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot an, die das Ergebnis 2025 deutlich ins Minus drücken werden. Allerdings will Warburg Pincus den laufenden Transformationsprozess der Gesellschaft unterstützen und in Zukunft für höheres Wachstum sorgen. Bei einer erfolgreichen Transformation sehen wir in den kommenden Jahren deutlich höhere Umsätze und überproportional wachsende Ergebnisse, was steigende Margen mit sich bringt. In der angekündigten Übernahmeofferte in Höhe von 45,00 Euro je Aktie sind allerdings auch bereits viele positive Entwicklungen in der Zukunft eingepreist. Auf Basis des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus setzen wir unser Kursziel für den PSI-Anteilsschein auf 45,00 Euro herauf und versehen das Papier auf dem aktuellen Kursniveau mit einem "Halten"-Votum. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f2c44088d05913993331fc60d6379a94 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=4ae8efb1-c170-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2230386 14.11.2025 CET/CEST °