Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Halten

dpa-AFX · Uhr
14.11.2025 / 16:44 CET/CEST
Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE

     Unternehmen:               PSI Software SE
     ISIN:                      DE000A0Z1JH9

     Anlass der Studie:         Neunmonatszahlen 2025
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  45,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.11.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Thorsten Renner

Auftragseingang im Neunmonatszeitraum weiter deutlich im Plus

Die PSI Software SE ist nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf
den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befindet sich das
Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation
hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der
Anfangsphase jedoch deutlich höhere Kosten mit sich, die das Ergebnis
zunächst einmal belasten. Hierzu zählen Investitionen in neue Produkte,
Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwartet das
Management daraus aber deutlich höhere Margen.

Neben Restrukturierungsaufwendungen fallen nun noch Einmalbelastungen im
Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus und dem
angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot an, die das Ergebnis 2025
deutlich ins Minus drücken werden. Allerdings will Warburg Pincus den
laufenden Transformationsprozess der Gesellschaft unterstützen und in
Zukunft für höheres Wachstum sorgen.

Bei einer erfolgreichen Transformation sehen wir in den kommenden Jahren
deutlich höhere Umsätze und überproportional wachsende Ergebnisse, was
steigende Margen mit sich bringt. In der angekündigten Übernahmeofferte in
Höhe von 45,00 Euro je Aktie sind allerdings auch bereits viele positive
Entwicklungen in der Zukunft eingepreist.

Auf Basis des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus setzen wir
unser Kursziel für den PSI-Anteilsschein auf 45,00 Euro herauf und versehen
das Papier auf dem aktuellen Kursniveau mit einem "Halten"-Votum.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f2c44088d05913993331fc60d6379a94
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

2230386 14.11.2025 CET/CEST

°
